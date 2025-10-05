Fue de los mejores en Talleres y señaló: “En el primer tiempo fuimos muy superiores a Belgrano”

En una defensa que mejoró y en la que se asentó como titular, Augusto Schott jugó a la altura de lo que se espera en un Talleres-Belgrano. Empataron 0 a 0 pero vio a la T más cerca de ganarlo, por la fecha once del Torneo Clausura.

“Me quedan buenas sensaciones del primer tiempo, tuvimos ocasiones de gol, 10 o 15 minutos del segundo tiempo no le encontramos la vuelta hasta que volvimos a ser el equipo del primer tiempo y tuvimos ocasiones en el final”, resumió el lateral derecho Albiazul.

Talleres y Belgrano empataron por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. (Ramiro Pereyra / La Voz)

“De ellos solamente recuerdo un remate de (Franco) Jara. En el segundo tiempo fue más repartido, pero no en la superioridad de uno sobre otro. Al final, nos vamos con la idea de que podríamos haber ganado con dos o tres situaciones claras”, reiteró Schott.

💬🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ¡Lado #Talleres: la palabra de Augusto Schott tras el Clásico Cordobés! pic.twitter.com/nEJnSj56Q7 — GOLANDPOP 📻 (@golandpop) October 5, 2025

Y completó: “Nos queríamos llevar los tres puntos. La falencia fue no concretar las que tuvimos, sobre todo la última del partido, que era el triunfo”.

EL TITULAR SORPRESA EN TALLERES

Nadie tenía en los planes a Mateo Cáceres, el volante que llegó como refuerzo para este semestre y que ingresó para darle más marca y combatividad al mediocampo, en el esquema modificado por Carlos Tevez con 3-5-2.

“Me estoy sintiendo bien, vine a sumar de a poco, Carlos me dio la oportunidad y estoy tratando de aprovecharla”, declaró Cáceres, quien venía jugando en la Reserva en el Torneo Proyección.

🎙️Mateo Cáceres pic.twitter.com/nd9JLIzMKE — La1913ok (@la1913com) October 6, 2025

“Sentí que fuimos más, ellos también tuvieron sus chances, pero con la última estuvimos cerca de quedarnos con los tres puntos", finalizó.