Figura del Talleres-Belgrano, el “Chino” Zelarayán afirmó: “Perdimos dos puntos”

Picante durante y después del Talleres-Belgrano, el “Chino” Lucas Zelarayán no se fue conforme con el 0 a 0 en el Kempes: “Perdimos dos puntos”, opinó el 10 Celeste.

“Fuimos el equipo que salió a jugar y buscar el partido desde el inicio, más en el segundo tiempo. Fuimos superiores, tuvimos varias chances que no supimos definir”, argumentó Zelarayán.

TAPADÓN DE HERRERA PARA EVITAR EL GOL DE BELGRANO ANTE TALLERES.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

“En los últimos minutos tuvimos dos chances claras. Por la lesión de un compañero terminamos jugando con uno menos (por la lesión de Elías López). Estoy orgulloso de mis compañeros, salimos a jugar cómo se juegan los clásicos, cómo pide este escudo. Nos faltó el gol, pero tuvimos fútbol, fuimos superiores los 90 minutos” insistió el “Chino”.

"PERDIMOS DOS PUNTOS." Atención a la declaración del Chino Zelarayán tras el 0-0 entre Talleres y Belgrano en el #TorneoClausura. ¿Coincidís?



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

“Ellos (por Talleres) jugaron a la contra y por ahí nos agarraron mal parados y tuvieron algunas chances, pero fuimos más. Por eso el empate tiene sabor a poco”, concluyó.

BELGRANO, SIN EL CHINO ZELARAYÁN Y CON OTRAS BAJAS

Talleres ante Belgrano, en el clásico de la fecha 11. (Prensa Belgrano).

Lucas Zelarayán no estará en el próximo partido de Belgrano, el sábado 11 de octubre contra Estudiantes a las 21.15 en Alberdi, por ser citado pro la Selección de Armenia por Eliminatorias Uefa. Ese sábado contra Hungría y después, Irlanda y buscando el repechaje para el Mundial.

Las mejores fotos del clásico entre Talleres y Belgrano. (Javier Ferreyra y Ramiro Pereyra / La Voz).

Ricardo Zielinski tampoco contará con Elías López, desgarrado en el clásico, Alexis Maldonado, quien quedó afuera por una distensión muscular, y Bryan Reyna, convocado por la selección de Perú para la “Copa del Pacífico” ante Chile.

Y deberán evaluar a Adrián Spörle, quien terminó al límite ante Talleres, mientras que Federico Ricca todavía no se recuperó del desgarro. La opción para esa franja izquierda es Tobías Ostchega.