Festival de Folklore de Cosquín 2026: con sorpresas y cierre de Jorge Rojas, así será la primera noche

La dirección del Festival de Folklore de Cosquín 2026 compartió el orden de las actividades y actuaciones para la primera noche de este sábado 24 de enero. La presencia de Jorge Rojas, Jairo y más promete un inicio más que festivo.

Así será la primera noche del Festival de Folklore de Cosquín 2026

“Una programación que equilibra la tradición y la diversidad, la historia de los referentes y los nuevos talentos”, aseguraron desde la prensa de Cosquín. Pero antes de la fiesta, se desarrollará una bendición del Curo Párraco y la apertura de la mano del maestro de ceremonias y embajador cultural de Cosquín, “Pipulo” Juárez.

Jairo se presenta en la velada inaugural de Cosquín (La Voz/Ilustrativa).

Bendición e Himno Nacional Argentino. Himno a Cosquín y Ballet Escuela Municipal de Folklore. Christian Herrera. Los Manseros Santiagueños. Jairo. Susana Baca. Delegación de Santa Fe. Emanuel Ayala. Wara Calpancha. Mati Rojas. Trinar. Horacio Banegas. Jorge Rojas. Cacharpaya: Los Duarte, Emilio Morales, Silva Casavalle, Kimsa Juy, Laura Gómez Weisz, Agustín Toro, Maxi Acosta.

El cierre de la velada inaugural será con la tradicional Cacharpaya, que es la apertura de la plaza para que todo el público disfrute del espectáculo consagrado e histórico.



