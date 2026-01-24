Comienzan las Nueve Lunas de Cosquín 2026: grilla completa día por día

La ciudad de Cosquín se prepara para vivir uno de los eventos culturales más importantes del país con el inicio del Festival Nacional de Folklore 2026, que comenzará este sábado 24 de enero en la histórica Plaza Próspero Molina, dando apertura a las tradicionales Nueve Lunas de música popular argentina.
En esta 66° edición, el festival vuelve a reunir a miles de personas en el corazón del Valle de Punilla, con una grilla que mezcla grandes referentes del folklore, artistas emergentes y propuestas que amplían el alcance del encuentro, manteniendo el espíritu de identidad y tradición que caracteriza al escenario Atahualpa Yupanqui.
Además, la programación presenta noches destacadas con figuras reconocidas a nivel nacional, entre ellas Jorge Rojas, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Soledad, Chaqueño Palavecino, y cruces que suman nuevas generaciones al festival, con presentaciones como Cazzu y Milo J.
Programación completa – Cosquín 2026 (día por día)
Primera Luna – Sábado 24 de enero
- Christian Herrera
- Jairo
- Los Manseros Santiagueños
- Susana Baca
- Horacio Banegas
- Mati Rojas
- Emanuel Ayala
- Jorge Rojas
- Wara Calpanchay
- Trinar
- Delegación de Santa Fe Cacharpaya
Segunda Luna – Domingo 25 de enero
- Dúo Coplanacu
- Nahuel Pennisi
- Flor Castro y Rocío Villegas (Homenaje a Ramón Navarro)
- Raly Barrionuevo
- Paola Bernal
- Facundo Toro
- Cazzu
- Carolina Gerez - Lucas Coliluan
- Delegación de Brasil
Tercera Luna – Lunes 26 de enero
- Ahyre
- Luciana Jury
- Guitarreros
- Duratierra
- Lucía Ceresani
- Cristian Capurelli
- Abel Pintos
- Dúo Marcos – Batallanos
- Nicolás Robles
- Delegación de Uruguay
Cuarta Luna – Martes 27 de enero
- Lázaro Caballero
- Mariana Carrizo
- Orellana Lucca
- La Cruzada
- Paquito Ocaño
- Micaela Chauque
- Yoel Hernández
- Gualicho
- Lucio “El Indio” Rojas
- La Sajuriana
- Madera Mineral
- Delegación de Bolivia
- Delegación de Santiago del Estero
Quinta Luna – Miércoles 28 de enero
- Leandro Lovato
- La Callejera
- Silvia Lallana
- Garupá: Celebrando a Ramón Ayala
- Dúo Palma Sandoval
- Ariel Ardit
- Lucio Taragno
- Luciano Pereyra
- Ballet Sumampa
- Damián Lemes con “La Yuyera”
- Delegación de Córdoba
Sexta Luna – Jueves 29 de enero
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Yamila Cafrune
- Homenaje a Musha Carabajal
- Lautaro Rojas
- Bruno Arias
- Las Voces de Orán (Homenaje a Federico Córdoba)
- Ceibo
- Los Tekis
- Francisco Santarén
- Delegación de Japón
Séptima Luna – Viernes 30 de enero
- Juan Fuentes
- José Luis Aguirre
- El Encuentro
- Natalia Pastorutti
- Emiliano Zerbini
- Juanjo Abregú
- Adriana Rojas
- Chaqueño Palavecino
- Trinidad Orellano
- Matías Hermosilla
- Delegación de Paraguay
Octava Luna – Sábado 31 de enero
- Juntos La Leyenda Continúa
- Suna Rocha
- Juan Iñaki
- Yamila Aguado
- Pablo Lozano
- Adrián Maggi
- Soledad – 30 años
- Fabiana González - Darío Flores
- Cacharpaya
Novena Luna – Domingo 1 de febrero
- Peteco Carabajal con Riendas Libres
- Campedrinos
- Teresa Parodi
- Cuti y Roberto Carabajal
- Maggie Cullen
- Gauchos Of The Pampa
- Milo J
- Entrega de premios