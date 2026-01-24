Comienzan las Nueve Lunas de Cosquín 2026: grilla completa día por día

La ciudad de Cosquín se prepara para vivir uno de los eventos culturales más importantes del país con el inicio del Festival Nacional de Folklore 2026, que comenzará este sábado 24 de enero en la histórica Plaza Próspero Molina, dando apertura a las tradicionales Nueve Lunas de música popular argentina.

En esta 66° edición, el festival vuelve a reunir a miles de personas en el corazón del Valle de Punilla, con una grilla que mezcla grandes referentes del folklore, artistas emergentes y propuestas que amplían el alcance del encuentro, manteniendo el espíritu de identidad y tradición que caracteriza al escenario Atahualpa Yupanqui.

Además, la programación presenta noches destacadas con figuras reconocidas a nivel nacional, entre ellas Jorge Rojas, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Soledad, Chaqueño Palavecino, y cruces que suman nuevas generaciones al festival, con presentaciones como Cazzu y Milo J.

Programación completa – Cosquín 2026 (día por día)

Primera Luna – Sábado 24 de enero

Christian Herrera

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala

Jorge Rojas

Wara Calpanchay

Trinar

Delegación de Santa Fe Cacharpaya

Segunda Luna – Domingo 25 de enero

Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro y Rocío Villegas (Homenaje a Ramón Navarro)

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Carolina Gerez - Lucas Coliluan

Delegación de Brasil

Tercera Luna – Lunes 26 de enero

Ahyre

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucía Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Dúo Marcos – Batallanos

Nicolás Robles

Delegación de Uruguay

Cuarta Luna – Martes 27 de enero

Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada

Paquito Ocaño

Micaela Chauque

Yoel Hernández

Gualicho

Lucio “El Indio” Rojas

La Sajuriana

Madera Mineral

Delegación de Bolivia

Delegación de Santiago del Estero

Quinta Luna – Miércoles 28 de enero

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá: Celebrando a Ramón Ayala

Dúo Palma Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Ballet Sumampa

Damián Lemes con “La Yuyera”

Delegación de Córdoba

Sexta Luna – Jueves 29 de enero

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Las Voces de Orán (Homenaje a Federico Córdoba)

Ceibo

Los Tekis

Francisco Santarén

Delegación de Japón

Séptima Luna – Viernes 30 de enero

Juan Fuentes

José Luis Aguirre

El Encuentro

Natalia Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Trinidad Orellano

Matías Hermosilla

Delegación de Paraguay

Octava Luna – Sábado 31 de enero

Juntos La Leyenda Continúa

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad – 30 años

Fabiana González - Darío Flores

Cacharpaya

Novena Luna – Domingo 1 de febrero