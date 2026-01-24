Vista privilegiada: cómo es la nueva terraza gastronómica del Festival de Folklore de Cosquín 2026

El Festival de Folklore de Cosquín 2026 pone primera este sábado 24 de enero y la 66ª edición cuenta con un nuevo integrante. Se trata de “La Próspero”, una terraza gastronómica que nació con el trabajo de los emprendedores de Córdoba.

Cómo es la nueva terraza gastronómica del Festival de Folklore de Cosquín 2026

El elemento de valor está emplazado en la Plaza Próspero Molina y “ofrece un lugar privilegiado para poder disfrutar del festival mayor del folklore argentino”, según el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, en el acto inaugural.

Plaza Próspero Molina Cosquín 2026

La propuesta cuenta con 400 metros cuadrados, capacidad para 200 personas y una visión panorámica al escenario Atahualpa Yupanqui. Cocina equipada con elementos de vanguardia, baños y una larga barra buscan brindar una experiencia gratificante.

La Próspero, una terraza gastronómica preferencial en la Plaza Próspero Molina de Cosquín (Gentileza Prensa)

El intendente, Raúl Cardinali destacó que “la inversión en la Plaza Próspero Molina en los últimos dos años fue de 450 millones de pesos con recursos propios de la Municipalidad de Cosquín”.

Cuánto salen las entradas de la nueva terraza gastronómica del Festival de Folklore de Cosquín 2026

Desde la organización del Festival de Folklore de Cosquín 2026 informaron que el valor de La Próspero varía en función de la noche. Pero los rangos de precios se ubican entre los 200.000 y los 250.000 pesos, sin incluir el cargo extra por servicio.

Los precios para "La Próspero", la nueva terraza del Festival de Folklore de Cosquín 2026.

Comprando el ticket por autoentrada.com, uno adquiere la atención gastronómica y la posibilidad de canilla libre, junto a la vista.