Córdoba se prepara para un nuevo Encuentro de Colectividades: cuánto sale la entrada

El Encuentro Anual de Colectividades, considerado el evento cultural y turístico más importante de Alta Gracia, ya tiene fecha confirmada para su edición número 37. Durante cinco jornadas, la ciudad celebrará la diversidad cultural a través de un recorrido que combina tradiciones, danzas y sabores de distintos puntos del mundo.

Encuentro de Colectividades: todo lo que hay que saber

Para esta edición, el predio contará con más de 28 carpas gastronómicas. A las tradicionales propuestas de Argentina, España, México, Sudáfrica y Egipto, se sumarán este año Qatar, Chile y República Dominicana.

El evento busca reafirmar la identidad local y el orgullo comunitario, permitiendo a vecinos y turistas indagar en las raíces de cada cultura. El Predio de las Colectividades abrirá sus puertas diariamente a las 19, tras el tradicional desfile por las calles céntricas que inaugura la fiesta el miércoles 4.

La propuesta de espectáculos se desarrollará en dos escenarios, destacándose el principal, denominado “Milo Morcillo”. Una característica central de esta edición es que no habrá plateas ni sectores diferenciados, garantizando que todos los asistentes accedan a las mismas propuestas artísticas. Esta es la grilla de los artistas principales confirmados:

Miércoles 4 : Acto ceremonial y el cierre de El Indio Lucio Rojas.

Jueves 5 : Presentaciones de Negro Videla, Los Herrera y La Kuartetera.

Viernes 6 : Noche folclórica con Los 4 de Córdoba, Los Cantores del Alba y Los del Suquía.

Sábado 7 : Una jornada dedicada al ritmo con Damián Córdoba y Luz Paisio.

Domingo 8: Cierre del festival con Solcito Fijo, Magui Olave y Fernando Bladis.

Cuánto sale la entrada para el Encuentro de Colectividades

La organización dispuso que la entrada general tenga un valor de 6.000 pesos, la cual funcionará como un vale de consumición dentro del predio. Esta modalidad busca facilitar la dinámica del evento y contribuir a la mejora de la logística integral, incluyendo seguridad y limpieza.

El acceso será gratuito para jubilados, menores de 10 años y personas con discapacidad junto a un acompañante. Los ingresos habilitados se encuentran sobre las calles Yrigoyen y Bolivia.

Nacido en 1988 en el marco de los 400 años de la ciudad, este encuentro se consolidó como una cita ineludible del calendario de festivales de la provincia de Córdoba, promoviendo el respeto por la pluralidad de orígenes que conforman la identidad regional.