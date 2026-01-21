Córdoba: confirmaron cuántos millones recaudó el Festival Mionca en Alta Gracia

En la provincia de Córdoba, Alta Gracia, fue escenario del Festival Mionca durante el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero. Este miércoles 21, desde el Gobierno dieron a conocer cuántos millones de pesos recaudó el evento.

La iniciativa Córdoba Emprendedora estuvo presente por cuarta vez en el encuentro celebrado dentro del predio del Parque del Sierras Hotel. 36 marcas accedieron a un puesto sin costo dentro de la feria para emprendedores que permitió la exposición de sus productos, que facturaron 32.500.000 de pesos.

El Parque del Sierras Hotel recibió una nueva edición del Festival Mionca. (La Voz)

“Volvió a demostrar que es una oportunidad increíble para los emprendimientos, que realmente los ayuda a mostrarse ante un público diferente, validan lo que hacen, se posicionan mejor en el mercado, conectan con otros emprendimientos con los que pueden planear futuros negocios y hacen ventas de mostrador”, dijo la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure.

Cerámica, indumentaria de bebés, accesorios para mascotas, papelería, joyería, cuchillería, arte en madera, metal y acuarelas fueron algunos de los tantos elementos a disposición de locales y turistas.

Hasta este momento, las autoridades no difundieron cifras específicas relacionadas a los platillos y las bebidas que vendieron locales gastronómicos de la región. Sin embargo, se espera que con el correr de los días se compartan los números.