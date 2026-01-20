Córdoba: hizo mal una transferencia millonaria y la Policía encontró al destinatario

Una mujer de 44 años, residente en la provincia de Córdoba, protagonizó un incidente financiero que requirió la intervención de fuerzas de seguridad interprovinciales tras enviar por error una importante suma de dinero a un desconocido. El hecho, que se originó por una falla al ingresar los datos del receptor, derivó en un despliegue del Departamento de Cibercrimen para localizar al beneficiario involuntario.

Hizo mal una transferencia y encontraron al destinatario

El incidente ocurrió cuando la damnificada intentó realizar un movimiento bancario y, debido a un error de tipeo en el alias, seleccionó al destinatario equivocado. Como consecuencia, la suma de 3.426.153,42 de pesos fue acreditada en la cuenta de un hombre identificado como G.N.M..

Ante la magnitud del monto y la imposibilidad de resolverlo de forma particular, la mujer radicó la denuncia correspondiente. Inmediatamente, el personal especializado de la Policía de Córdoba inició una investigación basada en herramientas de inteligencia de fuentes abiertas (Osint). Este proceso permitió analizar datos públicos, registros financieros, claves bancarias y vínculos digitales asociados a telefonía móvil y correos electrónicos.

Las pesquisas dirigieron a los investigadores hacia la ciudad de Barranqueras, en la provincia de Chaco, donde se identificó el domicilio legal del receptor. Tras realizar tareas de campo y consultas con vecinos, los agentes confirmaron la identidad del hombre que había recibido los fondos.

Al ser entrevistado por las autoridades, el destinatario afirmó que desconocía la existencia de dicha acreditación en su favor. Según su testimonio, el hombre operaba con múltiples cuentas de la plataforma Mercado Pago, pero varias de ellas se encontraban bloqueadas por no haber completado debidamente los procesos de validación de seguridad requeridos por la aplicación.

Cómo fue el operativo para recuperar el dinero

Para agilizar la recuperación de los fondos, un operador de la billetera virtual detectó la transferencia en una de las cuentas inactivas e instruyó un reembolso interno hacia una cuenta activa del titular. Durante el procedimiento, el hombre recibió asistencia técnica para recuperar el acceso a sus perfiles mediante validación biométrica facial y autenticación de doble factor.

Finalmente, el Equipo Fiscal N° 13, bajo la tutela del doctor Víctor Recio, ordenó la devolución inmediata del capital. La Policía de Córdoba confirmó que la restitución fue total, marcando un precedente en la resolución eficiente de errores en transferencias digitales mediante la cooperación entre el sector público y privado.