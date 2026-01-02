Con Cristian “Loco” Amato, el Padre de Festivales de Córdoba que recibe 2026

El Padre de Festivales de la provincia de Córdoba recibe 2026 con una grilla de artistas invitados más que nutrida. En paralelo a las actividades como jineteada, Cristian “El Loco” Amato y otros exponentes deslumbrarán con sus voces.
Cuándo es el Padre de Festivales de Córdoba que recibe 2026
Se trata de la edición 69° del Padre de Festivales de Deán Funes, que en esta oportunidad será desde el sábado 3 hasta el lunes 5 de enero. La Municipalidad confirmó que la celebración será en el Anfiteatro Municipal Fuhad Cordi.
Un festival de jineteada, destrezas gauchas y música folclórica serán las principales actividades de la celebración que tiene el “objetivo de resaltar las costumbres y tradiciones del norte cordobés”, según comunicó la Agencia Córdoba Turismo.
La grilla del Padre de Festivales de Córdoba que recibe 2026
- Sábado 3:
- Malamo Soy.
- El Indio Lucio Rojas.
- Paquito Ocaño.
- Efraín Colombo.
- Marina Cornejo.
- Las Hermanas Soria.
- Carafea.
- Domingo 4:
- Academias de Deán Funes.
- Lázaro Caballero.
- Juan Fuentes.
- Francisco Benítez.
- Los 4 de Córdoba.
- Santiago Torres.
- Dale Q´Va.
- Lunes 5:
- Cristian Amato.
- Los Guaraníes.
- Pachechos.
- Arte de mi norte.
Dónde comprar las entradas para el Padre de Festivales de Córdoba que recibe 2026
Cómo llegar a Deán Funes desde Córdoba Capital
Desde Córdoba Capital, se puede ir a Deán Funes por la ruta nacional 9 y luego por la ruta nacional 60. En paralelo, empresas ofrecen diferentes colectivos desde la Terminal de Ómnibus.