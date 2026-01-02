Vía Córdoba / Festivales

Con Cristian "Loco" Amato, el Padre de Festivales de Córdoba que recibe 2026

Tres veladas a pura música, jinetada y destrezas gauchas en el primer fin de semana del año.

2 de enero de 2026,

El Padre de Festivales de la provincia de Córdoba recibe 2026 con una grilla de artistas invitados más que nutrida. En paralelo a las actividades como jineteada, Cristian “El Loco” Amato y otros exponentes deslumbrarán con sus voces.

Cuándo es el Padre de Festivales de Córdoba que recibe 2026

Se trata de la edición 69° del Padre de Festivales de Deán Funes, que en esta oportunidad será desde el sábado 3 hasta el lunes 5 de enero. La Municipalidad confirmó que la celebración será en el Anfiteatro Municipal Fuhad Cordi.

Un festival de jineteada, destrezas gauchas y música folclórica serán las principales actividades de la celebración que tiene el “objetivo de resaltar las costumbres y tradiciones del norte cordobés”, según comunicó la Agencia Córdoba Turismo.

La grilla del Padre de Festivales de Córdoba que recibe 2026

  • Sábado 3:
    • Malamo Soy.
    • El Indio Lucio Rojas.
    • Paquito Ocaño.
    • Efraín Colombo.
    • Marina Cornejo.
    • Las Hermanas Soria.
    • Carafea.
  • Domingo 4:
    • Academias de Deán Funes.
    • Lázaro Caballero.
    • Juan Fuentes.
    • Francisco Benítez.
    • Los 4 de Córdoba.
    • Santiago Torres.
    • Dale Q´Va.
  • Lunes 5:
    • Cristian Amato.
    • Los Guaraníes.
    • Pachechos.
    • Arte de mi norte.

Cómo llegar a Deán Funes desde Córdoba Capital

Desde Córdoba Capital, se puede ir a Deán Funes por la ruta nacional 9 y luego por la ruta nacional 60. En paralelo, empresas ofrecen diferentes colectivos desde la Terminal de Ómnibus.

