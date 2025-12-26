La provincia de Córdoba es conocida popularmente como la “Tierra de Festivales” por su extensa oferta de eventos culturales. Los principales encuentros de verano son una gran oportunidad para que emprendimientos den a conocer sus producciones.

Abrieron las postulaciones para vender en los principales festivales de verano en Córdoba

En este contexto, Córdoba Emprendedora renovó la apertura de espacios de visibilización en nada más ni nada menos que en el Festival de la Doma y el Folklore de Jesús María, el del Folklore en Cosquín, y el Mionca en Alta Gracia.

Los 54 invitados para los 60 del Festival de Jesús María.

“Las tres son experiencias únicas en el país, donde los emprendimientos pueden mostrar su talento, validar sus productos, captar nuevos públicos y aumentar ventas en stands gratuitos”, destacó el Gobierno.

Cuáles son los requisitos para vender en los principales festivales de verano en Córdoba

Contar con disponibilidad horaria.

Productos de elaboración propia y stock suficiente.

Tener redes sociales activas.

Residir en la provincia de Córdoba.

Cómo postularse para vender en los principales festivales de verano en Córdoba

Las postulaciones para los stands gratuitos, pero con cupos limitados, ya están disponibles ingresando en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/

Cuándo son los principales festivales de verano en Córdoba