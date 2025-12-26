Vía Córdoba / Verano 2026

Córdoba: cómo postularse para vender en los principales festivales de verano

El de Jesús María, el del Folklore en Cosquín y el Mionca en Alta Gracia son una gran oportunidad para emprendimientos. El paso a paso.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

26 de diciembre de 2025,

Los festivales de verano en Córdoba son una oportunidad de visibilización y venta de emprendimientos. (Gentileza Municipalidad de Alta Gracia)

La provincia de Córdoba es conocida popularmente como la “Tierra de Festivales” por su extensa oferta de eventos culturales. Los principales encuentros de verano son una gran oportunidad para que emprendimientos den a conocer sus producciones.

Abrieron las postulaciones para vender en los principales festivales de verano en Córdoba

En este contexto, Córdoba Emprendedora renovó la apertura de espacios de visibilización en nada más ni nada menos que en el Festival de la Doma y el Folklore de Jesús María, el del Folklore en Cosquín, y el Mionca en Alta Gracia.

“Las tres son experiencias únicas en el país, donde los emprendimientos pueden mostrar su talento, validar sus productos, captar nuevos públicos y aumentar ventas en stands gratuitos”, destacó el Gobierno.

Cuáles son los requisitos para vender en los principales festivales de verano en Córdoba

  • Contar con disponibilidad horaria.
  • Productos de elaboración propia y stock suficiente.
  • Tener redes sociales activas.
  • Residir en la provincia de Córdoba.

Cómo postularse para vender en los principales festivales de verano en Córdoba

Las postulaciones para los stands gratuitos, pero con cupos limitados, ya están disponibles ingresando en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/

Cuándo son los principales festivales de verano en Córdoba

  • Festival de la Doma y el Folklore de Jesús María: del 8 al 18 de enero.
  • Festival del Folklore en Cosquín: del 24 de enero al 1 de febrero.
  • Festival Mionca en Alta Gracia: del 16 al 18 de enero.

