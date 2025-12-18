Con artistas internacionales, así será el Festival de la Avicultura 2026 en Córdoba

Santa María de Punilla se prepara para recibir una nueva edición del Festival de la Avicultura. Durante cuatro jornadas de enero, figuras nacionales e internacionales subirán al escenario ubicado dentro del predio El Paseo.

La grilla de artistas del Festival de la Avicultura 2026

Este clásico encuentro ya genera expectativa entre turistas que visitan nuestra provincia. El miércoles 14 iniciará con Q’Lokura, mientras el viernes 16 actuarán Dyango junto a los hermanos Mau y Ricky, sumando un invitado sorpresa. Para el sábado 17, se prevén las presentaciones de Abel Pintos y Axel. Finalmente, el jueves 22 cerrará la agenda con Euge Quevedo y LBC.

Los precios de las entradas van desde 18.000 pesos, ascendiendo a 30.000 como base en las noches centrales del fin de semana. Durante la velada del viernes, el sector bronce cuesta 40.000, mientras plata y oro alcanzan 55.000 y 65.000 pesos respectivamente. El sábado, el espacio platinum llega a 130.000 pesos. En tanto, la función de cierre posee el precio accesible fijado en 15.000 pesos para acceso general.

Los tickets se pueden comprar a través de la web de Edén Entradas con planes de 3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta Cordobesa. Cabe resaltar que por persona se puede adquirir un máximo de seis pases.