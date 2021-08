Es uno de los dos refuerzos de Primera de Belgrano para este semestre, y asegura de ya estar en condiciones de ser titular, tras la falta de continuidad en Banfield. Por eso Fabián Bordagaray espera su turno para este lunes, cuando el Pirata enfrente a Chacarita a las 15.35 (televisa TyC Sports), por la fecha 23 de la Primera Nacional.

“Puedo jugar junto a (Adrián) Balboa y (Pablo) Vegetti. Soy más parecido a Rocky en eso de tirarme por afuera. Estoy para sumar y para lo que me pida el técnico”, resaltó en Tercer Tiempo por Radio Mitre Córdoba el delantero llegado de Banfield y que jugó en River, San Lorenzo y el Dorados de Diego Maradona, entre otros.

“Es una categoría competitiva, y una zona con equipos fuertes. No nos podemos relajar nunca y el claro ejemplo fue el partido con Atlanta, que llevaba once fechas sin ganar”, apuntó Bordagaray enfocado en el choque con el Funebrero.

“Lo primero que vi en la oferta que me hizo Belgrano fue el objetivo de ascender. Me gustaría saber lo que es jugar en Alberdi con la gente, es aburrido salir a la cancha y que haya silencio, sufrimos la ausencia del público”, aseguró.

Con pasado en River, en el 2011 de la inolvidable Promoción ante Belgrano, señaló: “Cuando llegué a Belgrano hablé con (Guillermo Farré) sobre ese partido y su gol en el Monumental. No me tocó jugar mucho en ese equipo.... De todos modos, con todos los que me fui encontrando, como con el Cabezón (Luciano) Lollo en el Banfield, me trataron siempre con mucho respeto”.

La formación

Más allá de los deseos de Bodagaray, la formación de Belgrano para este lunes sería con dos cambios: el regreso de Axel Ochoa tras la suspensión y por Dante Álvarez, y con Bruno Zapelli otra vez titular, por Mariano Miño.

Nahuel Losada; Juan Barinaga, Wilfredo Olivera, Diego Novaretti y Ochoa; Juan Pablo Ruiz Gómez, Tomás Asprea, Santiago Longo y Bruno Zapelli; Adrián Balboa y Pablo Vegetti serían los once del Pirata ante Chacarita.