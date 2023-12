Estaba herido, lo rescataron y lograron su recuperación: la historia de Jasif, un caballo libre en Córdoba

Ver carros tirados por caballos continúa siendo moneda corriente, sobre todo en los municipios donde no se realizó el “intercambio” de los mismos por motocicletas, como se hizo en la capital. Muchos de estos animales se encuentran en mal estado, como lo fue el caso de Jasir.

Jasir, con tan solo tres años “fue explotado a no dar más”, según lo contado por Fundación Sin Estribos en X (exTwitter). “No aguantó y se desplomó en el asfalto, los carreros intentaban levantarlo, pero su cuerpo no respondía”, escribieron. “Una persona que pasaba por el lugar vio cómo lo estaban maltratando y decidió actuar”, siguieron.

En un hilo de la red social, explicaron que la Policía se hizo presente en el lugar y llevaron el caballo a la comisaría. “Se encontraba con heridas por todas partes de su cuerpo, hierros de obra como herraduras, desnutrido, sin fuerzas”, comentaron.

VIDEO: LA RECUPERACIÓN DE JASIR, EL CABALLO RESCATADO EN CÓRDOBA

“Llegó al refugio y comenzamos a darle mucho amor y cariño, seguía muy desconfiado, pero ya estaba a salvo. Hoy Jasir vive en libertad, galopando por placer y no por obligación, sin el peso del carro sobre su lomo, sin dolor, sin ser golpeado”, publicación desde la Fundación en X (exTwitter). “Cambió su porte, su mirada y su vista hacia el humano, sabe que una mano viene acompañada de una caricia y no un golpe”, cerraron.