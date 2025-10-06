Enfrentó a Racing, va por un ascenso y no olvida a Talleres: “Lo sigo siempre, una parte de mi...”

Vía Córdoba / Talleres

Con el segundo gol, Ivo Cháves aseguró la victoria de Gimnasia y Tiro en Nueva Italia. Jugará el Reducido de la Primera Nacional.

Jorge Nahúm

6 de octubre de 2025,

Racing de Nueva Italia no pudo despedirse de su gente con un triunfo frente a Gimnasia y Tiro de Salta, al cierre de su participación en la temporada de Primera Nacional. La visita lo dio vuelta y se impuso 2 a 1, con gol de Ivo Cháves, ex Talleres y que no olvida su paso por el “Matador”.

“A Talleres lo sigo siempre, una parte de mi corazón quedó en Córdoba”, aseguró el capitán de Gimnasia y Tiro, que pasó tres temporadas en el club de barrio Jardín y obtuvo el ascenso a Primera en 2016.

Su gol en el final de la primera etapa en el Miguel Sancho, le permitió revertir el resultado a Gimnasia y Tiro, que terminó en el cuarto puesto en la Zona A. “Haber dado vuelta el partido nos da un buen impulso para lo que viene”, aseguró, de cara al Reducido.

Racing de Nueva Italia recibe a Gimnasia y Tiro de Salta por la fecha 34 del torneo en el estadio Miguel Sancho. (José Gabriel Hernánez / La Voz)

A QUIÉN ENFRENTARÁ EL EX TALLERES EN EL REDUCIDO

Identificado con Talleres, a Ivo Cháves le tocará el primer paso en la instancia definitoria del Reducido por el segundo ascenso contra un “Celeste”. Enfrentarán este sábado en Salta a Temperley, a las 20.30.

