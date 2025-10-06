Enfrentó a Racing, va por un ascenso y no olvida a Talleres: “Lo sigo siempre, una parte de mi...”

Racing de Nueva Italia no pudo despedirse de su gente con un triunfo frente a Gimnasia y Tiro de Salta, al cierre de su participación en la temporada de Primera Nacional. La visita lo dio vuelta y se impuso 2 a 1, con gol de Ivo Cháves, ex Talleres y que no olvida su paso por el “Matador”.
“A Talleres lo sigo siempre, una parte de mi corazón quedó en Córdoba”, aseguró el capitán de Gimnasia y Tiro, que pasó tres temporadas en el club de barrio Jardín y obtuvo el ascenso a Primera en 2016.
Su gol en el final de la primera etapa en el Miguel Sancho, le permitió revertir el resultado a Gimnasia y Tiro, que terminó en el cuarto puesto en la Zona A. “Haber dado vuelta el partido nos da un buen impulso para lo que viene”, aseguró, de cara al Reducido.
A QUIÉN ENFRENTARÁ EL EX TALLERES EN EL REDUCIDO
Identificado con Talleres, a Ivo Cháves le tocará el primer paso en la instancia definitoria del Reducido por el segundo ascenso contra un “Celeste”. Enfrentarán este sábado en Salta a Temperley, a las 20.30.