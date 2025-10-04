A Racing no le salió ni el tiro del final ante Gimnasia; y se despidió de su gente para un largo receso

La irregularidad en el torneo dejó sin chances a Racing de entrar al Reducido por el segundo ascenso y quería despedirse de la temporada de Primera Nacional con victoria frente a Gimnasia y Tiro, para borrar al menos en parte la mueca por la goleada de Tristán Suárez. Y empezó ganando, por gol en contra. Pero se lo dieron vuelta en el primer tiempo y perdió 2-1.

Como local Racing estaba invicto dirigido por Hernán Medina, y ni esa alegría le pudo dar a su gente. Sólo haber conservado el lugar en el segundo torneo más importante del país, ya que un par de fechas antes se había salvado del descenso, al quedar en mitad de tabla en el décimo lugar.

Racing de Nueva Italia recibe a Gimnasia y Tiro de Salta por la fecha 34 del torneo en el estadio Miguel Sancho. (José Gabriel Hernánez / La Voz)

La Academia empezó arriba en el marcador por un cabezazo del “Pampú” Sergio González, de lo mejor del equipo, que terminó en gol en contra de Guanini. Lo empató Virge, y al cierre de ese primer tiempo desniveló Ivo Cháves, ex Talleres, en una jugada muy protestada por presunto off side.

Jonathan Rougier; Raúl Chamorro, Elías Calderón, Perales y Gianfranco Ferrero; Matías Machado, Gonzalo Rostagno, Tomás Castro y Francisco Monticelli; Lautaro Villegas y Sergio González; los once de la Tota Medina ante el Albo salteño.

📝 La lista de convocados 🆚 Gimnasia y Tiro (S) para la fecha 34 de la #PrimeraNacional



¡Vamos Racing! 🇸🇲👊🏼 pic.twitter.com/QWEGIsP6pf — Club Atlético Racing (@ClubARacing) October 4, 2025

Fue el último partido oficial de la Academia por cuatro meses, ya que la próxima temporada de la Primera Nacional comenzará en febrero, dentro de 120 días.

Racing de Nueva Italia recibe a Gimnasia y Tiro de Salta por la fecha 34 del torneo en el estadio Miguel Sancho. (José Gabriel Hernánez / La Voz)

EL GESTO DESDE RACING PARA LAS MADRES

Como adelanto del Día de la Madre, que se celebra el próximo domingo 19 de octubre, y por el movimiento Octubre Rosa para la concientización sobre el cáncer de mama, Racing realizará un reconocimiento para las socias de la institución, que son mamás.

🧍‍♀️¡En el marco del Día de la Madre que se aproxima y el #OctubreRosa, un regalo para ellas! 🩵🤍



El próximo sábado, todas las mujeres podrán entrar GRATIS al estadio Miguel Sancho para alentar a la Academia.



✅ Solo necesitás traer tu DNI.



🩵🤍 #DíaDeLaMadre #OctubreRosa 🩷 pic.twitter.com/aAEREbFmDy — Club Atlético Racing (@ClubARacing) October 3, 2025

Y sólo con el DNI, podrán ingresar de manera gratuita al estadio Miguel Sancho este sábado, para el encuentro que la Academia sostendrá contra Gimnasia y Tiro de Salta.