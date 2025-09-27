Racing lo tenía que ganar y terminó goleado ante Tristán Suárez: se quedó sin chances

A Racing de Nueva Italia no le queda otra que ganar. Y fue goleado 4-1 por Tristán Suárez, rival al que nunca pudo vencer. Un triunfo mantenía con vida la ilusión de clasificar al Reducido y con otro resultado quedaba fuera de competencia hasta el 2026. Lo que lamentablemente ocurrió para el Albiceleste.

Racing se puso en ventaja a los 12 minutos del primer tiempo, por intermedio de Matías Machado. Y parecía que la tarde bajo la lluvia era con el mejor clima. Pero a los 12 del segundo se lo empataron, por un cabezazo de Leonardo Felissia, y después se vino la tormenta porque el “Lechero” lo superó 4-1. Aumentaron Alexis Domínguez, Alexis Steimbach y Nicolás Del Priore, este último en tiempo de descuento.

La Academia quedó en la tabla de la Zona A a cuatro puntos de Maipú de Mendoza, el último del los que clasifican y que este domingo será local de Colegiales. A Racing sólo le queda completar el fíxture ante Gimnasia y Tiro de Salta. Porque ya está fuera de peligro de la zona de descenso.

Racing le ganó 1-0 a San Martín de Tucumán y está con chances de meterse al Reducido por el segundo ascenso en las últimas dos fechas. (Javier Ferreyra / La Voz)

LA FORMACIÓN DE RACING

Mauricio Maslovsky; Raúl Chamorro, Elías Calderón, Gianfranco Ferrero y Leandro Fernández; Matías Machado, Gonzalo Rostagno, Tomás Castro y Francisco Monticelli; Sergio González y Lautaro Villegas. DT: Hernán Medina.