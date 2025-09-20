No resultó el torneo esperado para Racing, que disputará su penúltimo partido en Nueva Italia, en el intento final por meterse al Reducido, que ahora le queda a siete puntos de distancia. Recibirá a otro grande del interior, San Martín de Tucumán, a las 19 por la Zona A de la Primera Nacional.

La Academia aspira a ingresar entre los ocho, pero este sábado recibió la mala noticia del triunfo de Deportivo Maipú, 2 a 1 contra Arsenal en Sarandí, con lo que los mendocinos a siete unidades de Racing, al que le quedan nueve puntos en juego.

Futbol Nacional . Racing le ganó a Patronato 1 a 0 en Nueva Italia. Ramiro Pereyra /LaVoz

En la próxima fecha el equipo de Hernán Medina visitará el sábado 27/9 a las 19 a Tristán Suárez, que cayó 1 a 0 frente a Atlanta en Villa Crispo y bajó al séptimo lugar en la tabla de la Zona A. A ocho de Racing.

Y en el final de la fase clasificatoria, la Academia se las verá en el Miguel Sancho con Gimnasia y Tiro de Salta, cuarto en las posiciones y de muy buena campaña. El rival de este domingo, San Martín, pasó por altibajos y aparece sexto en la tabla, pero viene de golear a Atlanta en la Ciudadela 4-0.

CÓMO FORMARÁ RACING

#PrimeraNacional | Lista de citados de #RacingCba para recibir a San Martin de Tucumán. Franco Tossen vuelve a la convocatoria y sale de la nómina Francisco Robles. Los jugadores concentrarán en la tarde noche en un hotel céntrico.

Con el posible regreso de Elías Calderón a la zaga central por Wilfredo Olivera, y de Sergio González a la dupla de ataque, Racing pondría estos once frente a los tucumanos: Mauricio Maslovski; Raúl Chamorro, Calderón, Valentín Perales y Gianfranco Ferrero; Matías Machado, Gonzalo Rostagno, Tomás Cuello y Leonel Monti o Leandro Fernández; González y Pablo Chavarría.