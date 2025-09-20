Vía Córdoba / Primera Nacional

A Racing le queda más lejos el Reducido y juega sus últimas cartas contra San Martín (T) en el Sancho

Deportivo Maipú le sacó más ventaja y a la Academia no le queda otra que ganar este domingo en Nueva Italia.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

20 de septiembre de 2025,

Una vez más, Racing está obligado a ganar este domingo, frente a San Martín de Tucumán.

No resultó el torneo esperado para Racing, que disputará su penúltimo partido en Nueva Italia, en el intento final por meterse al Reducido, que ahora le queda a siete puntos de distancia. Recibirá a otro grande del interior, San Martín de Tucumán, a las 19 por la Zona A de la Primera Nacional.

La Academia aspira a ingresar entre los ocho, pero este sábado recibió la mala noticia del triunfo de Deportivo Maipú, 2 a 1 contra Arsenal en Sarandí, con lo que los mendocinos a siete unidades de Racing, al que le quedan nueve puntos en juego.

Futbol Nacional . Racing le ganó a Patronato 1 a 0 en Nueva Italia. Ramiro Pereyra /LaVoz
En la próxima fecha el equipo de Hernán Medina visitará el sábado 27/9 a las 19 a Tristán Suárez, que cayó 1 a 0 frente a Atlanta en Villa Crispo y bajó al séptimo lugar en la tabla de la Zona A. A ocho de Racing.

Futbol Nacional . Racing le ganó a Patronato 1 a 0 en Nueva Italia. Ramiro Pereyra /LaVoz
Y en el final de la fase clasificatoria, la Academia se las verá en el Miguel Sancho con Gimnasia y Tiro de Salta, cuarto en las posiciones y de muy buena campaña. El rival de este domingo, San Martín, pasó por altibajos y aparece sexto en la tabla, pero viene de golear a Atlanta en la Ciudadela 4-0.

CÓMO FORMARÁ RACING

Con el posible regreso de Elías Calderón a la zaga central por Wilfredo Olivera, y de Sergio González a la dupla de ataque, Racing pondría estos once frente a los tucumanos: Mauricio Maslovski; Raúl Chamorro, Calderón, Valentín Perales y Gianfranco Ferrero; Matías Machado, Gonzalo Rostagno, Tomás Cuello y Leonel Monti o Leandro Fernández; González y Pablo Chavarría.

