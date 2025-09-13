Racing y una prueba de fuego contra un Güemes en zona de descenso: cómo formará

Para Racing de Nueva Italia es prueba de carácter, para afirmar su repunte en las últimas cuatro fechas de la fase clasificatoria de la Primera Nacional. A las 16 enfrentará en Santiago a un Güemes en zona de descenso, con arbitraje del polémico Joaquín Gil.

En la Academia habrá un cambio obligado por la expulsión de Martín Albarracín ante Patronato (le dieron tres fechas), y en principio podría ser reemplazado por el experimentado Wilfredo Olivera.

Otra opción para Hernán Medina es devolverle la titularidad a Elías Calderón, quien purgó el castigo de tres fechas y fue “indultado” tras los duros cuestionamientos del presidente Manuel Pérez.

📝 La lista de convocados 🆚 Güemes para la fecha 31 de la #PrimeraNacional



¡Vamos Racing! 🇸🇲👊🏼 pic.twitter.com/BaI1SSt5AB — Club Atlético Racing (@ClubARacing) September 13, 2025

Y otra posiblidad es que el reaparecido Gianfranco Ferrero vaya a la zaga y Leandro Fernández cubra el lateral izquierdo. Con Leonel Monti o Francisco Monticelli como volante por ese sector.

Futbol Nacional . Racing le ganó a Patronato 1 a 0 en Nueva Italia. Ramiro Pereyra /LaVoz

PROBABLE FORMACIÓN DE RACING

Mauricio Maslovski; Raúl Chamorro, Valentín Perales y Wilfredo Olivera o Elías Calderón y Gianfranco Ferrero; Matías Machado, Gonzalo Rostagno, Tomás Cuello y Leandro Fernández o Leonel Monti; Sergio González y Pablo Chavarría. La alineación que pondría en cancha Hernán Medina este domingo en Santiago.