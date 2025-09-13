Vía Córdoba / Primera Nacional

Racing y una prueba de fuego contra un Güemes en zona de descenso: cómo formará

Con al menos un cambio, la Academia se presenta este domingo en Santiago por la Primera Nacional.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

13 de septiembre de 2025,

Con el impulso de un triunfazo en la fecha pasada, Racing arriesga en Santiago.

Para Racing de Nueva Italia es prueba de carácter, para afirmar su repunte en las últimas cuatro fechas de la fase clasificatoria de la Primera Nacional. A las 16 enfrentará en Santiago a un Güemes en zona de descenso, con arbitraje del polémico Joaquín Gil.

En la Academia habrá un cambio obligado por la expulsión de Martín Albarracín ante Patronato (le dieron tres fechas), y en principio podría ser reemplazado por el experimentado Wilfredo Olivera.

Otra opción para Hernán Medina es devolverle la titularidad a Elías Calderón, quien purgó el castigo de tres fechas y fue “indultado” tras los duros cuestionamientos del presidente Manuel Pérez.

Y otra posiblidad es que el reaparecido Gianfranco Ferrero vaya a la zaga y Leandro Fernández cubra el lateral izquierdo. Con Leonel Monti o Francisco Monticelli como volante por ese sector.

Futbol Nacional . Racing le ganó a Patronato 1 a 0 en Nueva Italia. Ramiro Pereyra /LaVoz
PROBABLE FORMACIÓN DE RACING

Mauricio Maslovski; Raúl Chamorro, Valentín Perales y Wilfredo Olivera o Elías Calderón y Gianfranco Ferrero; Matías Machado, Gonzalo Rostagno, Tomás Cuello y Leandro Fernández o Leonel Monti; Sergio González y Pablo Chavarría. La alineación que pondría en cancha Hernán Medina este domingo en Santiago.

