Cómo quedó Racing en las posiciones con su gran victoria y lo que viene

Racing tenía que ganar y lo hizo por 1 a 0 frente a Patronato en Nueva Italia, en base a un gran sacrificio por jugar con uno menos todo el segundo tiempo. Y volvió a acomodarse expectante en la Zona A de la Primera Nacional.
Matías Machado, a los 18 minutos del segundo tiempo, anotó el único gol de la tarde en el Miguel Sancho. Con lo que la Academia se puso a dos puntos de Maipú de Mendoza, el último de los que accede al Reducido, y que este lunes a las 15 visita a un Alvarado en zona de descenso.
La próxima fecha para Racing es un patriada, ya que enfrentará en Santiago a un Güemes desesperado en la lucha por no descender. Será el domingo 17 de septiembre, a las 16 y por la fecha 31 del torneo.
POSICIONES ZONA A (PRIMEROS PUESTOS)
- Deportivo Madryn 53
- Atlanta 51
- San Miguel 45
- Gimnasia y Tiro 44
- Tristán Suárez 44
- San Martín (T) 44
- Patronato 43
- Deportivo Maipú 40
- Racing 38
- Los Andes 37