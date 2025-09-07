Vía Córdoba / Primera Nacional

Cómo quedó Racing en las posiciones con su gran victoria y lo que viene

Con el 1 a 0 sobre Patronato en Nueva Italia se arrimó otra vez a la zona de Clasificación. Durísimo lo que viene, en Santiago...

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

7 de septiembre de 2025,

Cómo quedó Racing en las posiciones con su gran victoria y lo que viene
Con gol de Matías Machado, Racing derrotó a Patronato 1 a 0 y vuelve a ilusionarse.

Racing tenía que ganar y lo hizo por 1 a 0 frente a Patronato en Nueva Italia, en base a un gran sacrificio por jugar con uno menos todo el segundo tiempo. Y volvió a acomodarse expectante en la Zona A de la Primera Nacional.

Matías Machado, a los 18 minutos del segundo tiempo, anotó el único gol de la tarde en el Miguel Sancho. Con lo que la Academia se puso a dos puntos de Maipú de Mendoza, el último de los que accede al Reducido, y que este lunes a las 15 visita a un Alvarado en zona de descenso.

Racing recibió a Patronato por la Primera Nacional en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Racing recibió a Patronato por la Primera Nacional en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia. (Ramiro Pereyra / La Voz)

La próxima fecha para Racing es un patriada, ya que enfrentará en Santiago a un Güemes desesperado en la lucha por no descender. Será el domingo 17 de septiembre, a las 16 y por la fecha 31 del torneo.

Racing recibió a Patronato por la Primera Nacional en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Racing recibió a Patronato por la Primera Nacional en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia. (Ramiro Pereyra / La Voz)

POSICIONES ZONA A (PRIMEROS PUESTOS)

  1. Deportivo Madryn 53
  2. Atlanta 51
  3. San Miguel 45
  4. Gimnasia y Tiro 44
  5. Tristán Suárez 44
  6. San Martín (T) 44
  7. Patronato 43
  8. Deportivo Maipú 40
  9. Racing 38
  10. Los Andes 37

Temas Relacionados

MÁS DE Primera Nacional
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS