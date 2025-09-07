Cómo quedó Racing en las posiciones con su gran victoria y lo que viene

Racing tenía que ganar y lo hizo por 1 a 0 frente a Patronato en Nueva Italia, en base a un gran sacrificio por jugar con uno menos todo el segundo tiempo. Y volvió a acomodarse expectante en la Zona A de la Primera Nacional.

Matías Machado, a los 18 minutos del segundo tiempo, anotó el único gol de la tarde en el Miguel Sancho. Con lo que la Academia se puso a dos puntos de Maipú de Mendoza, el último de los que accede al Reducido, y que este lunes a las 15 visita a un Alvarado en zona de descenso.

Racing recibió a Patronato por la Primera Nacional en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia. (Ramiro Pereyra / La Voz)

La próxima fecha para Racing es un patriada, ya que enfrentará en Santiago a un Güemes desesperado en la lucha por no descender. Será el domingo 17 de septiembre, a las 16 y por la fecha 31 del torneo.

POSICIONES ZONA A (PRIMEROS PUESTOS)