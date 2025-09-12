Racing se va a Santiago con el perdón para un defensor, y en alerta por el árbitro designado

Tonificado por la victoria con 10 hombres en la fecha pasada, Racing de Nueva Italia pondrá a prueba su recuperación en la visita a Güemes de Santiago, desesperado por no bajar de categoría. En la Academia, un cambio obligado derivó en un “indulto”.

Martín Albarracín fue expulsado frente a Patronato en Nueva Italia, y ante la escasés de marcadores centrales, porque Gianfranco Ferrero no jugó en la fecha pasada a causa de una lesión, Hernán Medina quiere contar con Elías Calderón.

Elías Calderón fue presentado por Racing. (Prensa).

#PrimeraNacional | Axel Oyola, jugador de Güemes y ex #RacingCBA, en #SucesosDeportivos en @RadioSucesos: "será un partido lindo, los dos jugamos por algo. Es especial, volver a ver a la mayoría de quienes fueron mis compañeros. Quiero jugar, acá estoy sumando minutos" pic.twitter.com/6wzKj6drAh — Juan Manuel Spontón 🎙️ (@jmsponton) September 12, 2025

El zaguero formado en Belgrano recibió tres fechas por la expulsión contra San Miguel, y la amenazante frase de presidente Manuel Pérez. “Mientras esté en el club, Calderón no juega más en Racing”, afirmó.

Racing recibió a Patronato por la Primera Nacional en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia. (Ramiro Pereyra / La Voz)

La necesidad fue más fuerte, y el marcador central estará entre los viajeros. Habrá que ver si la “Tota” Medina le devuelve la titularidad tras esa tarde aciaga en la que además de la expulsión, cometió el error del que vino el gol de Bruno Nasta.

RACING, CON UN ÁRBITRO CUESTIONADO

Joaquín Gill será el árbitro para el compromiso de Racing en Santiago, con el mal recuerdo de que en la ida contra Güemes en Nueva Italia, terminó empatando 2-2 un partido que ganaba por dos goles. Y con el árbitro ignorando dos claros penales para la Academia.

Pablo Chavarría hizo un gol en el empate 2-2 de Racing ante Güemes, por la Primera Nacional. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Güemes aparece penúltimo en la tabla de la Zona A, en uno de los puestos de descenso y apenas por encima de Alvarado. Por eso la urgencia de triunfos. A su vez Racing con una victoria más aseguraría su permanencia en el Reducido y hasta podría meterse en el Reducido.