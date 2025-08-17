Vía Córdoba / Video

Perdió Racing y Manuel Pérez cargó en forma durísima contra otro jugador

La derrota contra San Miguel desató la ira del presidente Albiceleste, por la expulsión de Elías Calderón.

Jorge Nahúm
17 de agosto de 2025,

Pérez no ocultó su enojo con la dirigencia que comanda Fassi en Talleres (Foto: Ramiro Pereyra).

El temperamental Manuel Pérez hizo blanco en un jugador puntal por la derrota de Racing 1 a 0 en su visita a San Miguel, en la Primera Nacional. La expulsión de Elías Calderón, por un codazo a Bruno Nasta a los 24 del primer tiempo, minutos después de su falla en el gol del local; dejaron a la Academia con 10 para el resto del partido y a su presidente en llamas.

Me duele porque apostamos a él, alguna cosas no las entiendo, tiene un sueldo altísimo. En otro club lo tendrán que enteder porque acá, mientras sea presidente en Racing, Calderón no juega más”, descargó Pérez.

El mandamás Albiceleste volvió al país el sábado, procedente de España, y para finiquitar el traspado de Julián Vignolo al Toulouse de Francia. Ya antes había mostrado reacciones similares, como cuando Racing perdió contra Gimnasia y Tiro de Salta, y desfenestró al volante Germán Díaz, a quien después “indultó”.

Racing visitó a San Miguel por la Primera Nacional. (Prensa Racing)
QUÉ DIJO EL TÉCNICO DE RACING

No hablé con Elías (Calderón) ni con Manuel (Perez), en su momento evaluaremos qué es lo que pasó, son situaciones de partidos, son errores que se cometen cuando se tiene juventud e inexperiencia”, declaró Hernán Medina, DT de Racing, en Fanáticos por LV2.

“Hoy pienso en el equipo, hicimos un gran partido y nos vamos sin nada. Hoy el equipo tuvo la pelota, circulamos, generamos espacio, ni con uno menos se notó la diferencia”, añadió la Tota Medina.

