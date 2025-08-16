Racing y una visita riesgosa ante el San Miguel candidato: cómo formaría y lista de viajeros

La reacción que Racing mostró con la victoria frente a Quilmes en Nueva Italia, se pondrá a prueba este domingo a las 15.30 en la visita a San Miguel, uno de los que se armó para pelear el ascenso. Por la fecha 27 de la Primera Nacional, Zona A.

La Academia volvió a ponerse al asecho en zona del Reducido, de nuevo a tres puntos del Deportivo Maipú, el último de los que entra. Pero sabiendo también que no puede descuidarse en los puestos de abajo en la tabla.

Julián Vignolo, delantero de Racing, festejando su gol ante Quilmes. (Javier Ferreyra / La Voz)

La baja sensible para el equipo de Hernán Medina es Julián Vignolo, quien viajó este sábado a Europa para incorporarse al Toulouse del fútbol francés. En la delantera entra Sergio González, para hacer dupla con Pablo Chavarría.

📝 La lista de convocados 🆚 San Miguel para la fecha 27 de la #PrimeraNacional



¡Vamos Racing! 🇸🇲👊🏼 pic.twitter.com/upXZpY2bFK — Club Atlético Racing (@ClubARacing) August 17, 2025

La probable de Racing sería entonces con Mauricio Maslovski; Raúl Chamorro, Elías Calderón, Valentín Perales y Gianfranco Ferrero; Francisco Monticelli, Gonzalo Rostagno, Germán Díaz y Matías Machado; Chavarría y González.

JUEGA ESTUDIANTES EN RÍO CUARTO

Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Talleres de Remedios de Escalada. (Tommy Fragueiro / La Voz)

A las 16 de este domingo, Estudiantes recibirá en Río Cuarto a su homónimo de Caseros. El Celeste perdió en la fecha pasada 2 a 1 en su visita al Deportivo Morón, pero se mantiene entre los clasificados: octavo con 41 puntos, uno menos que su rival de turno.