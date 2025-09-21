Vía Córdoba / Primera Nacional

Racing derrotó a San Martín (T), para que no se apague la ilusión del Reducido

En Nueva Italia juega sus últimas cartas para acercarse a la zona de clasificación. Y se impone por el gol de Sergio González.

Jorge Nahúm

21 de septiembre de 2025,

El gol de Sergio González, para el 1 a 0 de Racing ante San Martín en Nueva Italia.

A Racing le volvía a quedar muy lejos el lote de los que ingresan al Reducido, el objetivo en Nueva Italia. Y apuró el paso ante San Martín de Tucumán, con victoria por 1 a 0 en Nueva Italia por el gol de Sergio el “Pampu” González, a los 44 de la primera mitad. Por la fecha 32 de la Zona A en Primera Nacional.

Racing de Nueva Italia recibió a San Martín de Tucumán. Gol de González. (Javier Ferreyra / La Voz)
Racing de Nueva Italia recibió a San Martín de Tucumán. Gol de González. (Javier Ferreyra / La Voz)

Con Francisco Monticelli para generar juego y Sergio González acompañando al goleador Pablo Chavarría, la “Tota” Hernán Medina pone lo mejor disponible en cancha por el triunfo que sostenga sus esperanzas, a dos fechas del final de esta primera fase del torneo.

Además reaparece en la defensa Elías Calderón, expulsado contra San Miguel y que purgó la sanción, y el cuestionamiento del presidente Manuel Pérez. Reemplaza en la zaga a Wilfredo Olivera.

Racing forma con Mauricio Maslovski; Raúl Chamorro, Calderón, Valentín Perales y Gianfranco Ferrero; Matías Machado, Gonzalo Rostagno, Tomás Castro y Monticelli; González y Chavarría.

Nota en desarrollo

