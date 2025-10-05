Vía Córdoba / Talleres

En fotos y videos: el Talleres-Belgrano con un deslumbrante recibimiento Albiazul

Una vez más el marco fue lo mejor del clásico cordobés, con un Kempes a explotar con 57 mil espectadores.

Jorge Nahúm
5 de octubre de 2025,

Las mejores fotos del clásico entre Talleres y Belgrano. (Javier Ferreyra y Ramiro Pereyra / La Voz).

Pasó otro clásico cordobés, sin vencedores ni vencidos, pero un espectaculo en sí a estadio lleno, esta vez por una multitud Albiazul. Un 0 a 0 entre Talleres y Belgrano, que siguen sin sacarse ventajas desde que coincieron de nuevo en Primera.

El Kempes fue una marea Albiazul con 57 mil espectadores, para un recibimiento memorable. Humo azul, telones, globos y el estadio que se estremeció.

Partido Talleres Belgrano en el Kempes por fecha de la LFP. (Javier Ferreyra / La Voz)
Talleres y Belgrano empataron sin goles en el Kémpes Ramiro Pereyra/ La Voz
Talleres ante Belgrano, por la fecha 11 del Torneo Clausura. (Ramiro Pereyra / La Voz).
Las mejores fotos del clásico entre Talleres y Belgrano. (Javier Ferreyra y Ramiro Pereyra / La Voz).
Al final por poco se le dio el festejo total a la T, por el gol que le sacaron a Federico Girotti casi en la línea de sentencia. Fue empate y los hinchas entienden que hay mejoría en el equipo de Carlos Tevez, con cuatro fechas sin perder (tres empates y un triunfo) para mantenerse fuera de la zona de descenso.

Una vez más, el marco superó lo visto en cancha en los 90 minutos. Pero un Talleres-Belgrano siempre da para hablar, al margen del resultado.

