En fotos y videos: el Talleres-Belgrano con un deslumbrante recibimiento Albiazul

Pasó otro clásico cordobés, sin vencedores ni vencidos, pero un espectaculo en sí a estadio lleno, esta vez por una multitud Albiazul. Un 0 a 0 entre Talleres y Belgrano, que siguen sin sacarse ventajas desde que coincieron de nuevo en Primera.
El Kempes fue una marea Albiazul con 57 mil espectadores, para un recibimiento memorable. Humo azul, telones, globos y el estadio que se estremeció.
Al final por poco se le dio el festejo total a la T, por el gol que le sacaron a Federico Girotti casi en la línea de sentencia. Fue empate y los hinchas entienden que hay mejoría en el equipo de Carlos Tevez, con cuatro fechas sin perder (tres empates y un triunfo) para mantenerse fuera de la zona de descenso.
Una vez más, el marco superó lo visto en cancha en los 90 minutos. Pero un Talleres-Belgrano siempre da para hablar, al margen del resultado.