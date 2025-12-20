Emitieron una alerta por tormentas para Córdoba: cuándo se prevé una abundante caída de agua

Desde la Policía extendieron una alerta por tormentas para Córdoba emitida este sábado 20 de diciembre por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A raíz del informe, adelantaron para cuándo se prevé una abundante caída de agua.

Para cuándo se prevé una abundante caída de agua en Córdoba

“Según lo emitido por el (SMN), se prevé para la tarde/noche de hoy tormentas de variada intensidad, acompañadas por granizo, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora (km/h) y abundante caída de agua en períodos cortos“, expresó la fuerza en un comunicado, a través de X.

El aviso de la Policía a raíz de la alerta por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico extendido para esta jornada en la ciudad de Córdoba indica entre un 10 y un 40 por ciento de tormentas aisladas durante la tarde. Mientras que, en el anochecer, se posicionan entre un 40 y un 70 por ciento.

De este modo, las precipitaciones ocurrirían a partir de las 21 y se extenderían a lo largo del domingo 21. Las estimaciones del SMN prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros.

Alerta amarilla y naranja por tormentas en Argentina este sábado 20 de diciembre.

Recomendaciones a tener en cuenta ante tormentas

Ante la probable llegada de tormentas, desde el SMN enumeraron las recomendaciones a seguir: