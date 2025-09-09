Desde la Municipalidad de la ciudad emitieron una alerta por fuertes vientos para Córdoba este martes 9 de septiembre. A través de un informe del Observatorio Hidro-Meteorológico de la Provincia, detallaron a qué hora iniciarían las ráfagas que condicionarán la jornada.

Emitieron una alerta por fuertes vientos para Córdoba: lo que hay que saber

El ente municipal comunicó que esperan ráfagas provenientes del sector noreste y noroeste con ingreso de “aire cálido”, según expresó en el comunicado oficial. Precisamente, el fenómeno se dará entre las 15 de esta jornada y las 12 del miércoles 10.

Rige una alerta por ola de frío y vientos fuertes para la provincia. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Ante este escenario, las autoridades recordaron recomendaciones a tener en cuenta:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado y alerta a las notificaciones.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo estará el clima en Córdoba este martes 9 de septiembre

A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que el clima en Córdoba este martes 9 inició con una temperatura mínima de 6°C y cielo despehado. Con el correr del reloj, llegarían los fuertes vientos que superarían los 50 kilómetros por hora (km/h).

En paralelo, la máxima escalará hasta los 24°C y el panorama se cubrirá levemente por las nubes. Respecto a la alerta por fuertes vientos, el miércoles completo tendrá ráfagas de hasta 70 km/h.

Pronóstico extendido para Córdoba