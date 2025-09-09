Desde la Municipalidad de la ciudad emitieron una alerta por fuertes vientos para Córdoba este martes 9 de septiembre. A través de un informe del Observatorio Hidro-Meteorológico de la Provincia, detallaron a qué hora iniciarían las ráfagas que condicionarán la jornada.
Emitieron una alerta por fuertes vientos para Córdoba: lo que hay que saber
El ente municipal comunicó que esperan ráfagas provenientes del sector noreste y noroeste con ingreso de “aire cálido”, según expresó en el comunicado oficial. Precisamente, el fenómeno se dará entre las 15 de esta jornada y las 12 del miércoles 10.
Ante este escenario, las autoridades recordaron recomendaciones a tener en cuenta:
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar los elementos que puedan volarse.
- Mantenerse informado y alerta a las notificaciones.
- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Cómo estará el clima en Córdoba este martes 9 de septiembre
A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que el clima en Córdoba este martes 9 inició con una temperatura mínima de 6°C y cielo despehado. Con el correr del reloj, llegarían los fuertes vientos que superarían los 50 kilómetros por hora (km/h).
En paralelo, la máxima escalará hasta los 24°C y el panorama se cubrirá levemente por las nubes. Respecto a la alerta por fuertes vientos, el miércoles completo tendrá ráfagas de hasta 70 km/h.
Pronóstico extendido para Córdoba
- Miércoles. Mínima de 14°C y máxima de 30°C. Cielo despejado y parcialmente nublado y ráfagas de viento norte.
- Jueves. Mínima de 14°C y máxima de 25°C. Cielo ligeramente nublado.
- Viernes. Mínima de 12°C y máxima de 24°C. Cielo parcialmente nublado.