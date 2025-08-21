Clima en Córdoba: con alerta por fuertes ráfagas de viento, así estará el tiempo este jueves 21 de agosto

La Municipalidad de la ciudad informó que rige una alerta por fuertes ráfagas de viento para este jueves 21 de agosto. A su vez, el Observatorio Hidrometeorológico de la provincia especificó cómo estará el clima en Córdoba.

Rige una alerta por fuertes ráfagas de viento en Córdoba

El Palacio 6 de Julio anunció que el ente nacional detalló que un incremento en la intensidad del viento comenzará alrededor de las 10 de la jornada. La dirección predominante de las ráfagas será del sector norte/noroeste.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aportó que los vientos soplarán entre los 51 y los 59 kilómetros por hora (km/h). Durante la tarde, la velocidad bajará para ubicarse entre los 50 y los 42 (km/h).

Cómo estará el tiempo en Córdoba este jueves 21 de agosto

En paralelo, los parámetros térmicos se ubicarán entre los entre los 11°C y los 24°C. Mientras que, el cielo rotará entre ligeramente y algo nublado. De cara al último día hábil de la semana, se esperan condiciones climáticas similares, pero temperaturas más bajas y viento sur.

Pronóstico extendido para Córdoba