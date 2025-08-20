Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: con fuertes vientos, cómo estará el tiempo este miércoles 20 de agosto

Las autoridades anunciaron una jornada con temperaturas en ascenso, pero se espera un fuerte descenso.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

20 de agosto de 2025,

Clima en Córdoba: con fuertes vientos, cómo estará el tiempo este miércoles 20 de agosto
Rige una alerta por fuertes vientos para la provincia de Córdoba. (Cindy Yamanaka/The Orange County Register via AP, Archivo)

Luego de haber emitido una alerta meteorológica por ciclogénesis, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un miércoles 20 de agosto condicionado por fuertes vientos en la provincia de Córdoba.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 20 de agosto

El tercer día de la jornada comenzó con una temperatura mínima de 10°C y vientos del suroeste que soplarán entre los 23 y los 31 kilómetros por hora (km/h). A su vez, las ráfagas podrán alcanzar hasta los 50 km/h.

Por su parte, el cielo estará despejado y, con el pasar del reloj, el ente nacional palpitó que la máxima ascenderá hasta los 21°C. Sin embargo, el panorama cambia en el sur de la provincia.

Dónde rige alerta por fuertes vientos en Córdoba

Los departamentos Marcos Juárez, Unión, General San Martín, Juárez Celman, Río Cuarto, Roque Sáenz Peña, Presidente Roque Sáenz Peña, y el este de Río Segundo están bajo la alerta amarilla por fuertes vientos.

La zona bajo alerta por fuertes vientos en Córdoba.
La zona bajo alerta por fuertes vientos en Córdoba.

“El área irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h”, detallaron desde el SMN.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Jueves. Mínima de 12°C y máxima de 21°C. Cielo despejado a parcialmente nublado.
  • Viernes. Mínima de 11°C y máxima de 15°C. Cielo parcialmente nublado y ventoso.
  • Sábado. Mínima de 8°C y máxima de 15°C. Cielo despejado.

Temas Relacionados

MÁS DE Tiempo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS