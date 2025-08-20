Clima en Córdoba: con fuertes vientos, cómo estará el tiempo este miércoles 20 de agosto

Luego de haber emitido una alerta meteorológica por ciclogénesis, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un miércoles 20 de agosto condicionado por fuertes vientos en la provincia de Córdoba.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 20 de agosto

El tercer día de la jornada comenzó con una temperatura mínima de 10°C y vientos del suroeste que soplarán entre los 23 y los 31 kilómetros por hora (km/h). A su vez, las ráfagas podrán alcanzar hasta los 50 km/h.

Por su parte, el cielo estará despejado y, con el pasar del reloj, el ente nacional palpitó que la máxima ascenderá hasta los 21°C. Sin embargo, el panorama cambia en el sur de la provincia.

Dónde rige alerta por fuertes vientos en Córdoba

Los departamentos Marcos Juárez, Unión, General San Martín, Juárez Celman, Río Cuarto, Roque Sáenz Peña, Presidente Roque Sáenz Peña, y el este de Río Segundo están bajo la alerta amarilla por fuertes vientos.

La zona bajo alerta por fuertes vientos en Córdoba.

“El área irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h”, detallaron desde el SMN.

Pronóstico extendido para Córdoba