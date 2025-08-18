Alerta por tormenta eléctrica: a qué hora será el cambio de tiempo en Córdoba

La ciudad de Córdoba y su área metropolitana se encuentran bajo una alerta meteorológica por la inminencia de fenómenos climáticos severos. Según informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Municipalidad de Córdoba y el Observatorio Hidro-Meteorológico, se anticipan fuertes ráfagas de viento y precipitaciones.

Tormenta eléctrica: a qué hora será el cambio de tiempo

La ventana horaria de mayor impacto se extiende desde las 21 de este lunes hasta las 6 del miércoles. Existe una alta probabilidad de tormenta eléctrica, mientras que la posibilidad de lluvia se mantiene en un nivel medio. Las autoridades locales recomiendan circular con precaución ante los fuertes vientos.

Este panorama se desencadena por el ingreso de un frente frío desde el sur, el cual ya provocó un marcado descenso térmico. Durante la madrugada y primeras horas del día, la provincia experimentó un ambiente húmedo y fresco, con presencia de neblinas o bancos de niebla bajo un cielo mayormente cubierto.

Posteriormente, a partir de la tarde-noche, el avance de un sistema de baja presión favorecerá el desarrollo de las precipitaciones, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas intensas provenientes del sector sur. El ambiente frío persistirá durante las próximas jornadas. El pronóstico extendido para la Ciudad de Córdoba y alrededores, que abarca hasta el 24 de agosto, indica una continuación del tiempo inestable.