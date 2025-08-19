Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: con alerta amarilla por vientos, así estará el tiempo este martes 19 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional dio detalles de una jornada que comenzó fresca y con precipitaciones madrugadoras.

Córdoba se prepara para un nuevo día de frío y viento. Foto: Javier Ferreyra. Ilustrativa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para este martes 19 de agosto en la provincia. De este modo, el clima en Córdoba estará marcado por el ingreso de un frente frío, una baja en las temperaturas y las lluvias.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 19 de agosto

El ente nacional comunicó que el segundo día de la semana comenzó con una temperatura mínima de 8°C, entre un 10 y un 40 por ciento de precipitaciones aisladas. Con el correr de las horas, se espera que la máxima escale hasta los 15°C.

Rige una alerta por fuertes vientos del sector sur para la provincia de Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz / Ilustrativa).
Por su parte, el viento desde el sector sur soplará entre los 23 y los 31 kilómetros por hora (km/h) durante toda la jornada. A su vez, las ráfagas podrán alcanzar hasta los 80 (km/h).

Clima en Córdoba: dónde rige alerta amarilla por fuertes vientos

La alerta meteorológica por fuertes vientos en la provincia de Córdoba rige para los siguientes departamentos: Capital, Colón, Santa María, Punilla, Calamuchita, Tercero Arriba, Río Segundo, San Justo, Marcos Juárez, Unión, Juárez Celman, General San Martín, Río Cuarto, Presidente Roque Sáenz Peña, General Roca.

“En la región del norte de La Pampa, noroeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se esperan vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 40 (km/h) y ráfagas que pueden alcanzar los 80 (km/h)”, especificó el SMN.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Miércoles. Mínima de 11°C y máxima de 21°C. Cielo algo a parcialmente nublado.
  • Jueves. Mínima de 11°C y máxima de 21°C. Cielo algo a parcialmente nublado.
  • Viernes. Mínima de 11°C y máxima de 15°C. Cielo algo a parcialmente nublado.

