Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 16 de agosto y el fin de semana

Este fin de semana es especial en la ciudad por el regreso de Los Pumas, que enfrentarán a los All Blacks en la primera fecha del Rugby Championship. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el tiempo en Córdoba este sábado 16 de agosto.

Cómo estará el tiempo en Córdoba este sábado 16 de agosto

La jornada inició con leves probabilidades de lloviznas aisladas y una temperatura mínima de 7°C, vientos desde el sector norte y cielo algo nublado. Según el ente nacional, las condiciones cambiarán durante la tarde.

El Estadio Mario Alberto Kempes aguarda por un partidazo. (Jóse Gabriel Hernández / La Voz)

Se espera que para la hora del encuentro la temperatura ascienda y la máxima llegue a los 18°C. Por su parte, las nubles coparán mayoritariamente el panorama aunque no hay alerta por caída de agua.

De cara al domingo 17, el ente nacional palpitó condiciones climáticas similares con parámetros térmicos que oscilarán entre los 8°C y los 19°C. Mientras que, el lunes 18, hay una probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico extendido para Córdoba