Clima en Córdoba: con fuertes ráfagas de viento, así estará el tiempo este jueves 14 de agosto

Luego de un inicio de semana primaveral en materia climática en Córdoba, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que este jueves 14 de agosto cambia el panorama. Según el pronóstico extendido, las fuertes ráfagas de viento marcarán presencia y condicionarán el tiempo.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 14 de agosto

El ente nacional comunicó que el cuarto día de la semana inició con una temperatura mínima de 6°C y cielo despejado, dando lugar a un sol acogedor. Con el paso del reloj, el panorama se tornará parcialmente nublado y la máxima escalará hasta los 16°C.

A su vez, las ráfagas de viento norte marcarán presencia y soplarán entre los 42 y los 50 kilómetros por hora (km/h). En el anochecer, las nubes se acumularán y darán lugar a un viernes 15 de agosto nublado y condiciones climáticas similares.

Pronóstico extendido para Córdoba