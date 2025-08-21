Máxima alerta en Córdoba: se esperan ráfagas de viento de hasta 105 kilómetros por hora

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por ráfagas fuertes que afectarán a la totalidad del territorio provincial de Córdoba este viernes 22 de agosto. Esta advertencia implica la previsión de fenómenos meteorológicos con potencial de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

La Policía Caminera advirtió que se esperan vientos que podrían alcanzar hasta los 105 kilómetros por hora (km/h). Estas condiciones climáticas, impulsadas por brisas del sur, incrementan significativamente el riesgo de incendios en la región.

Alerta por ráfagas del sur de hasta 105 km/h en Córdoba

Según lo detallado por el SMN, el sur y centro de Córdoba sentirán el impacto de estas ráfagas durante la mañana del viernes. En la ciudad de Córdoba, la Municipalidad indicó que el viento se hará presente entre las 6 y las 9. Para la tarde, el norte provincial también se verá condicionado.

En la Capital, las ráfagas matutinas se estiman entre 60 y 69 km/h, esperándose una disminución en su intensidad hacia la tarde y noche. Junto con el evento de viento, se prevé un descenso de la temperatura. El pronóstico para este viernes indica una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 7°C, con un cielo parcialmente nublado.

Pronóstico extendido para Córdoba