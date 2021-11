Una especie de algarabía contenida se podía ver en el bunker de Juntos por el Cambio, a pesar de la contundente victoria en las elecciones legislativas 2021. Los encargados de las declaraciones fueron Rodrigo de Loredo y Luis Juez quienes encabezaron las listas a diputados y senadores, respectivamente.

“Somos prudentes porque queda algún porcentaje menor de escrutar. Muchas gracias a todos los fiscales. Muchas gracias a toda la dirigencia que ha demostrado un compromiso impresionante. Agradecer a mi familia. Es una responsabilidad muy grande. Tuvimos un resultado contundente, el 54 por ciento de los votos, del 83 a la fecha no ha tenido un antecedente en la historia democrática de Córdoba. Es una elección histórica”, arrancó de Loredo

Y agregó: “Eso nos pone inmensamente contentos. Hemos hecho un esfuerzo muy grande. El país está viviendo un momento muy complicado desde lo social y económico. Anhelamos que el Gobierno nacional escuche las urnas. Creen que cambiar el curso de sus políticas es una debilidad. No, es una actitud democrática”.

“Muchos nos preguntan qué va a pasar después de hoy. La principal responsabilidad está en quienes nos gobiernan. Que no tengan actitudes autoritarias, que nos den certezas de lo que viene. Sepa todo el pueblo de Córdoba y la nación que vamos a jugar con firmeza. No va a haber una agenda de impunidad en el país. Tenemos mayoría en la cámara de senadores que es un hecho histórico. Siempre nuestro espacio va a estar abierto a todo tipo de convocatoria que vayan a haber. Le pedimos al Gobierno que ordene su frente”, enfatizó.

Luis Juez agradecido con los barrios pobres

Por su parte, el candidato electo a senador, Luis Juez, arremetió: “Gracias a los cordobeses por confiar y acompañarnos y hacernos vivir este momento. Gracias en serio. Gracias por bancarnos, sostenernos, creernos, por tener fe en este grupo y expresión política, en esta unidad. Hemos ganado en casi todos los barrios pobres. Gracias a los que no tienen nada. Gracias a los que no se dejaron tentar, a los que no se dejaron quebrar”.

Y enfatizó: “En una provincia donde la pobreza y miseria ha crecido a números vergonzosos. ¿Cómo no estar eternamente agradecidos a todos ellos? Es una terrible lección para todos. No estoy un acostumbrado a los grandes éxitos. Siempre contra todos, siempre ridiculizado”.

Por último, le agradeció el acompañamiento a Rodrigo de Loredo: “Quiero agradecerte tu compromiso, voluntad, don de gente, quiero agradecerte tu amistad porque a pesar de que todo el mundo estaba apostando cuanto iba a durar esta cuestión, te bancaste y te cargaste al hombro tu partido y convenciste al mas duro de los radicales”.