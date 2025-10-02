El Talleres-Belgrano tendrá un duelo de titanes con Palomino contra Jara

Talleres y Belgrano vuelven a toparse este domingo en el Kempes, con varios duelos para seguir de cerca. Y uno que promete sacar chispas será el de José Luis Palomino y Franco Jara, zaguero y goleador del Albiazul y el Pirata, respectivamente.

Palomino llegó como el refuerzo más cotizado para este semestre a Talleres, superó lesiones y es titular y líder del equipo de Carlos Tevez. Y Jara, uno de los jugadores-hinchas del Celeste, sigue voraz para el gol.

El defensor central José Luis Palomino es nuevo jugador de Talleres. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Franco Jara a su arribo a San Juan (Prensa Belgrano).

JERARQUÍA Y FIRMEZA PARA TALLERES

José Luis Palomino, con 35 años, volvió a de Europa y le llevó un tiempo ponerse a tono. Debutó como titular contra Riestra y le dio solidez y voz de mando a la defensa, sobre todo en partidos “chivos” como frente a Rosario Central en Arroyito.

Surgido en San Lorenzo, el tucumano de 1,91 de estatura reviste una extensa trayectoria internacional, siete años en el Atalanta de Italia, con el que fue campeón de la Europa League al golear 3-0 al Bayer Leverkusen en 2024. En 178 partidos anotó siete goles.

Jugó además en Francia y en Bulgaria, y proviene del Cágliari de Italia. “Me convenció el proyecto, Talleres es un club serio con una estructura similar a las de Europa. Vengo a aportar experiencia y ganas”, aseguró el marcador central en su presentación Albiazul.

En el el último partido, con agónica victoria frente a Sarmiento, los números de Palomino fueron elocuentes.

Primero en toques (99)

Primero en pases precisos (70)

Primero en pases en el último tercio (11)

Primero en acciones defensivas (12)

Primero en despejes (5).

EL PLUS DE SER HINCHA PARA EL GOLEADOR DE BELGRANO

A los 37 años y con una vasta trayectoria sobre la espalda, Franco Jara demuestra su vigencia y se dio el gusto de jugar en su Belgrano, club del que es hincha y se convirtió en goleador. Incluso en la Liga Profesional 2024 con 13 impactos en 21 partidos; ninguno de penal.

Gol de Franco Jara para Belgrano ante Huracán por la Liga Profesional en 2025. (Facundo Luque / La Voz)

El villamariense surgió en Arsenal, pasó por clubes de Portugal, España, Grecia y Estados Unidos, además de ser goleador del Pachuca de México (16 en 28 juegos). Se sumó a Belgrano en 2023 y señaló 29 tantos en 85 partidos. Ingresó en el top ten de los goleadores de Belgrano en torneos de AFA. Y entre los 25 de todo el historial (estadísticas Mauricio Cóccolo @mauricoccolo en X).

Franco Jara jugador de Belgrano fútbol. Copa Argentina en San Luis Belgrano 3 vs. Newells 1. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Sus dos anotaciones frente a Newell’s en cuartos de final de Copa Argentina, uno de “tijera”, metieron a Jara definitivamente en el corazón del hincha de Belgrano. “Este partido nos da una motivación extra”, anticipó el delantero de 1,79 de estatura sobre el clásico ante Talleres. “Si tuviera que dejar de lado algo de lo que gané en mi carrera por un título con Belgrano lo haría”, aseguró.