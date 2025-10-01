El clásico en el que Belgrano le sacó el invicto a Talleres en Primera División

La historia del los clásicos entre Talleres y Belgrano tiene muchas páginas que quedaron en la historia. El domingo 5 de octubre, a las 16.45, en el Kempes volverán a verse las caras por la fecha 11 del Clausura de la Liga Profesional.

Hay una infinidad de choques en Liga Cordobesa, en algún viejo Nacional y también en el Nacional B o, como se llama actualmente, la Primera Nacional.

EL PRIMER CLÁSICO EN PRIMERA: BELGRANO LE SACÓ EL INVICTO A TALLERES

El 27 de octubre de 1991, en el viejo estadio Córdoba se dio un hecho histórico. En una tarde lluviosa jugaban, por primera vez, Belgrano y Talleres en Primera División de AFA en partido correspondiente a la fecha 9 del Apertura. Más de 45 mil hinchas de ambas parcialidades llenaron el estadio.

La formación de Belgrano que le ganó a Talleres en 1991

El Pirata había ascendido hacía algunos meses luego de ganarle la final a Banfield y llegaba al derby cordobés tratando de hacer pie en el círculo máximo del fútbol argentino. Ocupaba el puesto 17 y la T llegaba en segundo puesto, sin haber conocido la derrota, detrás de River.

El primer derbi en Primera fue bien "celeste" (Foto: Archivo / La Voz).

Dirigidos por Carlos Biasutto, el equipo de Alberdi fue superior en los 90 minutos y marcó diferencias contundentes. Un gol de Gustavo Spallina en el primer tiempo y, en el segundo, Daniel Primo y Roberto Monserrat decoraron la goleada.

Así, el Pirata continuaba con su racha positiva ante el clásico rival que se había reforzado para pelear el torneo bajo la conducción de Eduardo Luján Manera.

EL VIDEO DE BELGRANO 3 - TALLERES 0 EN 1991

FORMACIONES DE BELGRANO Y TALLERES

Belgrano: Javier Sodero; Nelson Rosané, Marcelo Bonetto, Roberto Nieto y Delpino; Víctor Heredia, Primo, Blas Romero y Norberto Fernández; Spallina y Olalla. Luego entraron el Diablo Monserrat y Julio Gaona.

Talleres: Javier Zeoli; Pereyra, Daniel Kesman, Osvaldo Coloccini y Elvio Vázquez; Claudio Rivadero, Adrián Fornero, Miguel Ludueña y Gustavo Dalto; Juan Carlos Ruiz Díaz y Horacio García. También participaron del juego Carlos Díaz y Marcelo Trobbiani, quien sólo jugó dos minutos y se fue lesionado.