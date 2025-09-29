Belgrano: qué declararon el Ruso Zielinski y Lucas Zelarayán por el gol anulado ante Barracas

Todo Belgrano protesta el gol anulado en el cierre del primer tiempo ante Barracas. (Fotobaires)

En un primer tiempo en el que no había jugado de la mejor manera, Belgrano llegó al empate frente a Barracas Central poco antes del final por Nicolás Fernández. Sin embargo, el árbitro Andrés Gariano lo anuló ante el llamado del VAR, por supuesta falta de Franco Jara en la acción previa.

La polémica recorrió el país, porque se trató de una falta inexistente, y no es la primera vez que benefician a Barracas, el club de Claudio Tapia, titular de la AFA. El encuentro finalizó 1 a 1, por el gol de Belgrano en el segundo tiempo que primero fue anulado por fuera de juego, pero en la revisión del VAR se convalidó y era lo que correspondía.

GOL ANULADO A BELGRANO ANTE BARRACAS 🖥️❌ Andrés Gariano revisó en el VAR y cobró falta previa de Jara en el área



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/HwXd2PnRS6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 29, 2025

Ricardo Zielinski, siempre mesurado, expresó: "Con respecto al gol trato de no opinar sobre los árbitros... Prefiero evitar opinar sobre el tema del arbitraje. A los jugadores del dije en el entretiempo que no sirve enojarse por lo que no se puede cambiar".

EL VAR CORRIGIÓ EL FALLO Y HAY EMPATE DE BELGRANO ⚽🖥️ Sporle, habilitado, mandó el centro y Jara definió para el 1-1 ante Barracas Central



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/lkljzKhZ8b — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 29, 2025

De todos modos, destacó: “Barracas es un gran rival... tiene muy buenos jugadores, así que está haciendo una campaña bárbara. (...) Y son partidos difíciles, más en esta cancha, donde siempre tenés un partido parejo”.

"TRATO NO HABLAR SOBRE LOS ÁRBITROS, EN ESTE CASO FUE EL VAR EL QUE LO LLAMÓ"



Ruso Zielinski se refirió al gol anulado de Uvita Fernández por falta previa de Jara en el empate de Belgrano ante Barracas#TNTFútbol pic.twitter.com/w7ArzQLcYV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 29, 2025

Y añadió: “En líneas generales, el equipo funcionó bien. Me parece que tenemos que debemos tener un poco más de tranquilidad a la hora de resolver en los últimos metros... pero bueno, eso se va a resolver”.

Párrafo aparte para el clásico con Talleres, en la próxima fecha, domingo 5 de octubre en el Kempes. “Tenemos un desafío por delante, que es mejorar y jugar en todos los lugares de la misma manera. Así que es un lindo partido, es un partido que para la gente y para nosotros significa mucho. En cuanto al resultado, es obvio que queremos ganar. Los equipos siempre quieren ganar”.

LA SENSACIÓN DEL CAPITÁN DE BELGRANO

“Fue un partido parejo, pero por lo que hicimos en le segundo tiempo la sensación es que merecíamos un poco más”, señaló Lucas Zelarayán sobre el empate de Belgrano con Barracas Central, con polémicas.

"NO PODEMOS HABLAR MUCHO DE ESO PORQUE TODAVÍA NO VIMOS LA JUGADA"



Lucas Zelarayán habló en #TNTFútbol sobre el gol anulado a Uvita Fernández, luego del empate de Belgrano ante Barracas Central, pic.twitter.com/iM7nPS4VQ3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 29, 2025

Sobre el gol anulado al final del primer tiempo, el “Chino” optó por no explayarse. “Estos partidos son así, el fútbol argentino es muy aguerrido y de ese gol no podemos hablar mucho porque todavía no vimos de nuevo la jugada”. La tiró afuera el 10 Celeste...