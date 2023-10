El padecimiento de turistas que se subieron a una montaña rusa en Córdoba: “Que sea lo que Dios quiera”

El pasado fin de semana largo fue un escenario propicio para la llegada de turistas de todo el país a Córdoba. Este fue el caso de un par de jóvenes provenientes de Catamarca, que decidieron pasar los días en la capital cordobesa.

Una de las salidas que eligieron fue el parque de atracciones instalado en cercanías de Avenida de Circunvalación a la altura de la ruta E-53. Allí se subieron al famoso martillo y también a la montaña rusa. Sus reacciones en los juegos no tardaron en volverse virales en TikTok, donde uno de ellos compartió los videos.

VIDEO: TURISTEANDO EN UNA MONTAÑA RUSA EN CÓRDOBA

El video que subieron a redes comienza con la leyenda “Qué sea lo que Dios quiera”, mientras muestran el ascenso de un carrito por la montaña rusa. A los pocos segundos, se escuchan los gritos de ambos. “¿Qué hago acá, cul...?”, exclamó la chica. Su compañero relató: “No saben lo que me costó grabar. Me dio más miedo perder el celular que morirme”. “Quiero volver con mi ex”, gritó también el joven.

“Desde que vi Destino final 3, no me subo a esos ni de chiste”, comentó un usuario en el video viral. “Yo no pude soportarlo y cerré los ojos apenas me subí”, escribió otra usuaria.