De larga trayectoria en la música y el humor, Carlos el Negro Álvarez dice que está cada vez más cerca de confirmar su entrada en la política, como candidato a vice gobernador por la lista del espacio de Javier Milei en Córdoba.

Días atrás, el popular Negro había anticipado que está en sus planes ingresar a la arena política en el Partido Demócrata, donde irá seguramente como vicegobernador junto con Rodolfo Eiben, postulante al cargo de Gobernador.

Sobre el tema, el artista comentó que “estoy viendo, me queda un último paso hasta tomar la decisión y eso sólo depende de mí y de mi pensamiento”, dijo en declaraciones a Radio Nacional Córdoba.

A continuación, reveló que “con Ebain ya hablé y acordamos que, si acepto, cuando yo no esté de acuerdo con algo, voy a decir las cosas porque no me gusta el verticalismo”, comentó.

Luego opinó que “la gente está cansada y hace falta un cambio”, sostuvo y agregó que Javier Milei “atrae mucho a los jóvenes, yo hablo mucho con ellos desde siempre”, indicó.

“Yo veo que hay mucho cansancio y que este gobierno se tiene que terminar”, aseguró y opinó que “el peronismo siempre fue avasallante y a mí eso no me gusta. Yo no soy anti nada, yo cuestiono las cosas que no me gustan”, cerró.