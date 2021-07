Racing de Nueva Italia afina la preparación para el compromiso de este domingo a las 15 frente a Chaco For Ever en el Miguel Sancho, por la fecha 17 de la Zona 2 del Federal A. Y se perfila el regreso de Mariano Martínez en el once titular.

El Nano Martínez quiere volver al equipo este domingo en Nueva Italia. Twitter @jmsponton

El 10 Albiceleste no tuvo molestias por el esguince de tobillo grado 1 que lo marginó del encuentro ante Central Norte. Este sábado, en la última práctica, Hernán Medina decidirá si el Nano vuelve a la formación o si sigue Axel Oyola.

Por otra parte, está confirmado el ingreso de Franco García por Franco Schiavoni por el costado derecho. Mientras que Nicolás Parodi se mantendrá en la titularidad y el goleador Diego Jara esperará en el banco de suplentes.

Leonardo Rodríguez; Nahuel Rodríguez, Martín Pucheta, Facundo Rivero y Juan Albertinazzi; García, Emmanuel Giménez, Martínez o Axel Oyola y Leandro Fernández; Parodi y Emanuel Blanco; la alineación del Federal A para recibir al tercero en la tabla.