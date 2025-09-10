El triunfo de Ecuador sobre Argentina en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 tuvo decisiones polémicas. Pero también cruces calientes como el de Alexis Mac Allister con Piero Hincapié, quien compartió un mensaje tras la victoria de su equipo nacional.

El mensaje de Piero Hincapié tras la victoria de Ecuador sobre Argentina: “Ahora...”

“Objetivo uno alcanzado. Ahora vamos por el más importante: dejar el nombre de mi Ecuador en lo más alto. Gracias a ustedes, ayer no jugamos solos: fuimos 12 en la cancha”, expresó el defensor central a través de su cuenta de Instagram.

El momento de la roja a Otamendi, el capitán del seleccionado argentino ante Ecuador. (AP)

A su vez, seleccionó 10 imágenes del partido que se disputó en el estadio Monumental Banco Pichincha. Durante el partido, Mac Allister e Hincapié tuvieron un cruce verbal que fue registrado por las cámaras.

El cruce entre Alexis Mac Allister y Piero Hincapié

El volante del Liverpool se acercó al defensor y le recriminó “vos no sos así”. La acción tenía el objetivo de calmar la tensión luego de una fuerte entrada del exjugador de Bayer Leverkusen.

Este miércoles, el argentino lo publicó en un video en la misma red social, mostrando el respeto que le tiene. “Cómo te gusta papi”, redactó el ecuatoriano en tono de broma junto a los emojis de una cara sonriente y un puño.