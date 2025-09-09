Expulsión, un penal y la crítica a algunas decisiones de Scaloni: las perlitas de Ecuador 1 - Argentina 0

La Selección Argentina cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con una inesperada derrota. Sin Lionel Messi, los de Scaloni viajaron a Guayaquil, donde cayeron 1 a 0 frente a Ecuador.

El partido tuvo varias perlitas, pero la peor de todas fue la expulsión a los 30′ de Nicolás Otamendi, quien jugaba su último partido con el combinado nacional. No fue la mejor despedida para el defensor, que esta noche también fue capitán. Tras su expulsión, el brazalate fue para Rodrigo De Paul.

Sobre el final del primer tiempo, el VAR llamó al árbitro por considerar que hubo codazo de Tagliafico a Preciado. El juez le dio la derecha al VAR y cobró penal. Enner Valencia disparó bajo y al centro del arco de Dibu Martínez, que eligió su palo derecho. El de las atajadas más importantes esta vez no pudo. Ecuador sellaba con ese único gol la derrota de Argentina.

El partido, de todas maneras, terminaría con 20 jugadores en cancha por la expulsión de Caicedo a los 3′ del ST.

La costumbre de ganar, arma de doble filo: las críticas a Scaloni

En las redes las críticas se centraban en algunas de las decisiones de Scaloni. Puntualmente, hay muchos que no entienden por qué se le sigue dando minutos a Nico González por encima de otros jugadores. En tanto, estaban los que no le perdonan al DT no haber aprovechado al máximo la capacidad de Nico Paz en esta doble fecha.

Pese a las críticas, Argentina suma con esta apenas su cuarta derrota en las Eliminatorias rumbo al Mundial y termina la etapa clasificatoria primero en la tabla, con 9 puntos sobre el segundo.

La mala noticia es que con este resultado Argentina pierde su liderazgo en el Ranking FIFA, que pasa a ocuparlo España.