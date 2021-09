Las redes sociales volvieron a ser el escenario de un inesperado cruce entre un artista mundial y un comediante local. En esta oportunidad, los protagonistas fueron el cantante colombiano J Balvin y el humorista cordobés Yayo Guridi.

Es que, el referente del género urbano mencionó en reiteradas ocasiones su fanatismo por Yayo. Una de las primeras ocasiones fue en un vivo de Instagram que J Balvin realizó junto a la trapera argentina Cazzu.

J Balvin en un barrio popular de Medellín; el mismo que recorría cuando era niño y soñaba con ser una estrella de la música. (Amazon Prime) Amazon Prime

En esa conversación, el autor de grandes álbumes de reguetón como Colores y de otros singles mundiales como Ay Vamos, le pidió a Cazzu que le diga a Yayo que “lo está buscando”. “Lo necesito. Quiero ver a Yayo ya”, enfatizó.

En tanto, en una reciente entrevista con Jessica Cirio, el cantante señaló: “Mi personaje favorito de Argentina se llama Yayo, es mi ídolo”. En esa misma charla, el colombiano se animó, incluso, a imitarlo con frases típicas del comediante como “es alucinante” o “esto es un delirio”.

La graciosa respuesta de Yayo

Al conocer las menciones y la idolatría de J Balvin, Yayo reaccionó fiel a su estilo en las redes sociales. A través de un posteo en su cuenta personal de Instagram, el humorista le mandó un cómico mensaje al cantante.

“Muchas gracias por estas menciones tocayo José @jbalvin. Nobleza obliga, por lo tanto, te invito gentilmente a que me invites a conocer las playas colombianas, del Atlántico o del Pacífico, me da lo mismo. En mi opinión habría que ir a las dos”, comenzó el gracioso mensaje. Y continuó: “Me estoy organizando para disponer de un par de días para poder ir, más precisamente un mes, o dos si hace falta”.

“Yo estaría saliendo el día que me mandes los pasajes. Después te confirmo cuántos somos los que viajamos. No creo que seamos más de diecisiete. Tal vez veintiuno o veintinueve. Gracias desde ya y te mensajeo cuando esté en la puerta de tu casa, estemos”, bromeó Yayo. “Mi habitación en planta baja porque no me gusta subir escaleras. El resto ubicalos como quieras. Después de tres o cuatro meses se van a acostumbrar. Abrazo enorme y después te digo cuánto nos cuestan los remisses al aeropuerto”, concluyó.