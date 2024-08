El gol de Belgrano: apareció Matías Suárez, chequeo en el VAR y reclamo de Unión

Cunado parecía que a Belgrano se le escurría el partido y el invicto en condición de local, Matías Suárez puso el empate 1 a 1 contra Unión en tiempo adicionado, tras chequeo en el VAR. Y en medio del reclamo “Tatengue”, al entender que estaba en posición adelantada. Con la victoria los santafesinos quedaban como líderes en el Torneo de la Liga, al menos provisoriamente.

No fue una noche iluminada para Belgrano. El primer tiempo se fue sin emociones y en el comienzo de la segunda parte, Adrián Balboa, ex del Celeste, anotó el 1 a 0 para la visita. A partir de allí el Pirata hizo lo que pudo, hasta llegar a un agónico empate.

El ingresado Suárez la mandó a la red en el punto del penal, cuando parecía estar adelantado, y con toda la defensa de Unión reclamando. El árbitro Darío Herrera chequeó la jugada en el VAR y tras largos minutos de deliberaciones, dio el gol como válido.

“Por lo que yo vi del partido, Unión no tuvo ninguna clara más allá del gol. Nosotros manejamos la pelota pero no fuimos contundentes. No me pareció que nos llegaran mucho. El empate fue justo, ninguno merecía la derrota. Queríamos los tres puntos”, expresó Suárez, quien había convertido su primer gol con la Celeste en el 1 a 1 con Tigre, en su retorno al club.

Matías Suárez en el empate de Belgrano ante Unión en el Gigante de Alberdi. (Facundo Luque / La Voz)

Y hablando de regresos, habló de la posibilidad de que Franco Vázquez sea refuerzo: “No tengo relación con ‘el Mudo’, hace mucho que no hablo. Todos sabemos la clase de jugador que es. Yo no me meto. Me enteré que habló los otros días. Pero no tengo relación”,

EL INVICTO DE BELGRANO EN ALBERDI

Belgrano empató 1-1 con Unión en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz)

Con el empate, el Belgrano extendió su racha sin derrotas en el estadio Julio César Villagra. En lo que va del Torneo de la Liga no perdió como local, con cuatro triunfos seguidos y dos empates: en la primera fecha ante Racing y ahora contra el Unión.

EL ENOJO EN UNIÓN POR EL EMPATE DE BELGRANO

Sacado, "Kily" González reclama ante el árbitro Darío Herrera la jugada del final, la del empate de Matías Suárez. (Captura de TV)

“No es polémica, es offside”. Cristian González, el Kiliy, explotó por el triunfo que se le escapó a Unión frente a Belgrano en Alberdi, por el gol de Matías Suárez en tiempo de descuento, en posición adelantada.

La jugada de la polémica de Matías Suárez. En la imagen de TV se lo ve adelantado, pero el VAR lo convalidó. (Captura de TV)

“Estábamos ahí… nos empujaron con córner, sin tantas situaciones claras. En el segundo tiempo Belgrano no nos pateó al arco. Un partido muy disputado y físico. Lo último no es polémica, es offside. ¿O no fue offside? No es polémica. Y creo que hay falta en la jugada previa, que lo empuja. Pero bueno, se ve que no gusta que Unión esté ahí arriba”, disparó el DT de Unión.

“No se puede hacer nada, ¿qué vas a hacer? Ya nos sacaron dos puntos. Por más que digamos lo que digamos, nos quitaron la ilusión de ser primeros del campeonato. Eso no tiene vuelta atrás. Me jode mucho que mis jugadores se entregan, compiten con todos los problemas que tenemos. Pero vamos a seguir peleando contra todo y contra todos. Que le quede claro a todo el mundo”, descargó.