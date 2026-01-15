La familia de Tania se presentó este jueves 15 de enero por la mañana en los Tribunales de la ciudad. Previo al encuentro con las autoridades a cargo del caso que es investigado como intento de femicidio, la madre de la víctima, Nancy, hizo público un desesperado pedido a la Justicia de Córdoba.

El desesperado pedido de la madre de Tania a la Justicia de Córdoba

“Da miedo pensar que las personas que le hicieron esto están en libertad. ¿Y si están al lado mío?“, expresó la familiar de Tania, en diálogo con El Doce. A su vez, solicitó que ”los detengan pronto”.

La familia de Tania pidió ser querellante en la causa. (José Gabriel Hernández / La Voz)

En paralelo, contó que se presentó en el hospital donde su hija permanece internada, pero no tuvo novedades. “No me permitieron entrar y el parte médico es del mediodía y recién puedo verla a las 17″, explicó.

Pero transmitió tranquilidad a la comunidad ya que la vida de Tania “no corre riesgo”. A su turno, Brisa, hermana, indicó que psicólogos y psiquiatras consideran que la paciente aún no está en condiciones de declarar ante la prensa y la Justicia.

Daniela Morales Leanza asesora legalmente a la familia, quien solicitó ser querellante en la causa que permanece bajo secreto de sumario. Las fiscales de Violencia Familiar y Género, Andrea Martin, y de instrucción, Paula Kelm, esperan a los resultados de las pericias médicas, toxicológicas e interdisciplinarias.