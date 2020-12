Con otra gran actuación para un triunfo consagratorio, Lucas Zelarayán ganó con el Columbus Crew la Conferencia Este, y espera rival para definir el título absoluto de la Liga de Estados Unidos (MLS).

El ex enganche de Belgrano está redondeando un 2020 estupendo, figura en el equipo donde también juega su compatriota Milton Valenzuela. Y fue clave en la victoria sobre New England Evolution del delantero ex Racing Club, Gustavo Bou.

Este lunes el Chino conocerá rival para la finalísima, cuando jueguen el campeón vigente, Seattle (va por su cuarta definición en forma consecutiva), frente al Minnesota United.