Eial Strahman, siempre con Talleres: “Hay que apoyar, estoy seguro que va a terminar bien”

Con la camiseta puesta, en el club o en el exterior, Eial Strahman es un hincha de Talleres más. En su caso, además goleador y con un par de ascensos en la espalda. En Israel en medio de la guerra, o en Estados Unidos con su nueva vida y ahora padre, tiene a Talleres muy adentro.

Por eso no le sacó el cuerpo al presente Albiazul, peleando por la permanencia en Liga Profesional. “Es un momento que nadie esperaba, en esa estamos, la única es apoyar, estoy seguro que va a terminar bien, y cuando termine se analizarán los errores que pueden haberse cometido", expresó.

En una entrevista con De la cancha al living, por canal Showsport desde Miami, el ahora exdelantero insistió con el mensaje optimista: “Los chicos lo va a revertir y ojalá volvamos el año que viene volvamos a ser protagonistas”.

Del actual plantel, Strahman fue compañero de Guido Herrera, un referente pese los vaivenes de un 2025 de claroscuros. “Con Guido hablo de vez en cuanto, no me gusta meterme demasiado, y menos en una situación así. Lo mejor es dejar hacer", opinó.

La gala de Talleres en barrio Jardín. Eial Strahman durante la cena en la noche previa a los 110 años del club. (Facundo Luque / La Voz)

Y ratificó el aprecio y el respaldo para Andrés Fassi. “Ahora me desempeño en algo que no tiene nada que ver con el fútbol (se dedica a los bienes raíces); pero el fútbol sigue siendo mi pasión. Y en algún momento, ojalá que con Andrés todavía como presidente, me gustaría que el club me abra las puertas y poder aprender”.

EL HEREDERO, TAMBIÉN DE TALLERES

El nacimiento de Lian, su primer hijo, junto con su esposa rusa Kristina, fue un cambio de vida, más que de equipo para Eial Strahman.

"𝙐𝙣 𝙈𝙖𝙩𝙖𝙙𝙤𝙧 𝙢𝙖𝙨 𝙖 𝙡𝙖 𝙗𝙖𝙧𝙧𝙖"



Con este posteo, Eial Strahman nos dió a conocer a Liam, su primer hijo.



Felicitaciones, Goleador @Eialstrahman 💙 pic.twitter.com/ebfiNzzWBT — Club Atlético Talleres ⭐ (@CATcordoba1913) May 25, 2025

“Me encantaría que sea futbolista pero con una carrera distinta a la mía, mejor manejada. Estuve en demasiadas clubes, hasta tres en dos años, y no es sano para la cabeza. En mi familia y mi entorno fui el primer futbolista, el enano va a tenerme a mí como experiencia", destacó.