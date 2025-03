Eial Strahman y Talleres: festejó en Miami y recordó que pensó de Guido Herrera cuando llegó al club

“Me hubiese encantado estar en este momento, con un Talleres protagonista. A mi me tocó vivir una etapa muy diferente, pero no menos valida: fui fue parte del proceso. Disfruto hoy este momento como disfruté mi paso por el club”. Con la firma de Eial Strahman, delantero que “jugó por los colores”, como se lo reconocen los hinchas.

Instalado en Estados Unidos, festejó en Miami la consagración por la Supercopa Internacional en la final contra River. “Hace menos de un mes me mudé a Miami. Y festejé acá el título de Talleres”. “Fue lindo, hacia rato que se lo merecía y por fin se dio. ¡Qué lindo ganar de esta forma! En los penales pasé por todas las sensaciones conocidas”, afirmó en Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

La “T” festeja su segundo título en las grandes ligas, esta vez ante River y por penales, en una final que quedará grabada para siempre en los corazones albiazules. El plantel llegó a Córdoba en plena madrugada. (@CATalleresdecba)

“Sufrimos a lo Talleres pero esta vez nos tocó a nosotros ser ganadores, con la suerte que nos faltó en definiciones como la de Copa Argentina ante Patronato. No hay casualidades en el fútbol. El hecho que estemos peleando constantemente y que se haya dado el título es una causalidad”, remarcó.

EL GUIDO HERRERA ÍDOLO EN TALLERES

¿Cuando Guido Herrera se sumó a Talleres como refuerzo, imaginabas que se convertiría en ídolo?, le preguntaron a Eial Strahman. Y dividió la respuesta, poniendo en contexto la situación de allá por 2016, año en el que fueron compañeros en el plantel Albiazul.

Talleres festejó en el Kempes con su hinchada la obtención de la Supercopa Internacional después de ganarle a River en Paraguay. Foto Javier Ferreyra

“Cuando llegó Guido (Herrera), de hecho, no fui el más cariñoso con él, por los tuits y toda esa polémica al venir de la otra vereda (Belgrano). Ahí no pensé que llegaría a ser tan importante en el club. Después cuando lo conocí y más cuando vi cómo afrontó la situación, cambié mi forma de pensar. Se ganó el respeto y por eso es quién es hoy por hoy en Talleres”, explicó.

ANDRÉS FASSI Y LOS DELANTEROS DE TALLERES

“Tengo una relación con Andrés (Fassi) más allá de Talleres, familiar y afectiva. Me ha demostrado, en este tiempo, que todo lo que decía en privado lo hizo. Confió en esta gestión y ojalá siga teniendo fuerzas para seguir”, expresó Strahman.

Ante la consulta si se ve en un futuro dentro de la estructura de Talleres, respondió que no sería en el corto plazo. “Tengo las puertas abiertas, por Andrés, por Gerardo (Moyano), por que me lo hicieron saber. Primero debo saber en qué le puedo ser útil al club. Por ahora se lo que no quiero ser: técnico. No podría en eso de elegir jugadores”.

Y en cuanto al plantel actual, también se refirió al presente de los delanteros, con la pólvora mojada. “No hay dudas que los tres nueves que tenemos en el club son probados buenos delanteros, ninguno es una apuesta”, remarcó.