Efecto elecciones 2023 en Córdoba: crecen las compras anticipadas para las Fiestas

De acuerdo a la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Córdoba (Casac), la demanda anticipada a ciertos productos típicos de las Fiestas ya comenzó hace un par de semanas, pero se intensificó en los últimos días. A pesar de que sostuvieron que es un fenómeno que se viene dando desde hace años, éste 2023 la demanda creció.

“Todos los años la gente suele anticiparse para las festividades. Son los clientes que suelen ser más organizados y que prefieren no salir a último momento para hacer las compras. Mientras que otros esperan al último día para comprar y se encuentran con poca variedad de productos y precios un poco más altos”, explicó a La Voz Sergio Machuca, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Locatarios del Mercado Norte.

FIESTAS ANTICIPADAS: LO QUE MÁS COMPRAN LOS CORDOBESES

Según explicaron desde el Mercado, lo que más compra la gente es la carne con el objetivo de ganarle a una eventual suba de precios tras el balotaje presidencial del 19 de noviembre próximo. “Nuestros clientes están preguntando mucho, y algunos comprando, por el peceto, la lengua y el matambre para hacer arrollados, que suelen ser cortes que se usan más para la Noche Buena y la Navidad”, sostuvo Machuca.

“Después, para Fin de Año compran costilla y asado de ternera. Normalmente, vienen, te piden esos cortes y te das cuenta que los están comprando para congelarlos hasta que sea la fecha”, siguió. Asimismo, un carnicero sostuvo que la incertidumbre por las elecciones está alentando a la gente a realizar éstas compras.

“Ya nos pasó en la primera vuelta. Como la gente no sabía que iba a pasar el lunes, el viernes y sábado previos a las elecciones notamos un aumento en las ventas. Incluso, muchos puestos nos quedamos sin mercadería”, remarcó. El kilo de peceto de novillito ronda los 4.200 pesos, mientras que el kilo de lengua cuesta 2.500 pesos.

Venta de carne en el Mercado Norte. Foto: Castillo Pedro

Asimismo, el kilo de matambre de cerdo 4.000 pesos, el asado de novillito está en torno a los 3.500 pesos, y el de novillo en 3.000 pesos. La costilla de cerdo está un poco más barata: entre 2.000 y 2.500 pesos. “En octubre ya había gente que compraba su lechoncito para las Fiestas de fin de año”, dijo otra vendedora del Mercado.

LOS JUBILADOS CORDOBES, QUIENES MÁS COMPRAN

La mujer comentó que muchos de sus clientes son jubilados, quienes si tienen algún ahorro no dudan en destinarlo a la compra de carne para las celebraciones de fin de año. “Una señora me dijo que era jubilada y que si no compraba ahora su lechón, no lo compraba más, porque piensa que va a aumentar”, dijo.

“Otros vienen a preguntar para ya ir dividiendo el costo entre las familias, ya que tienen que ir calculando cuántos comensales van a ser en la mesa”, contó la mujer. En el presente, el kilo de lechón se consigue desde los 3.000 pesos, dependiente el tamaño del animal. Por su parte, el kilo de cabrito ronda los 4.000 pesos, mientras que el cordero suele ser un poco más económico, con el kilo de costilla desde los 2.000 pesos.