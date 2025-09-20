Vía Córdoba / Muerte

Dolor en Córdoba: falleció un niño de 10 años que se cayó de su bicicleta

Lo que se sabe de la tragedia en barrio Los Boulevares ocurrida durante la noche del viernes 19 de septiembre.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

20 de septiembre de 2025,

Dolor en Córdoba: falleció un niño de 10 años que se cayó de su bicicleta
El menor fue trasladado al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero, donde confirmaron el fatal desenlace.( Foto: Municipalidad de Córdoba)

Un niño de 10 años falleció producto de una caída que sufrió con su bicicleta mientras daba un paseo por la ciudad de Córdoba. La Policía investiga las causas y condiciones alrededor del doloroso hecho que se produjo en el marco de unas semanas marcadas por las muertes de menores de edad.

Dolor en Córdoba: falleció un niño de 10 años que se cayó de su bicicleta

El suceso ocurrió durante la noche del viernes 19 de septiembre en barrio Los Boulevares, zona norte de la Capital. El menor se precipitó y sufrió una lesión de consideración en el tórax.

Su padre lo llevó inmediatamente al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero. El equipo médico hizo todo lo posible, pero lamentablemente constató el fallecimiento del paciente. El suceso es materia de investigación.

Temas Relacionados

MÁS DE Muerte
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS