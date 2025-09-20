Un niño de 10 años falleció producto de una caída que sufrió con su bicicleta mientras daba un paseo por la ciudad de Córdoba. La Policía investiga las causas y condiciones alrededor del doloroso hecho que se produjo en el marco de unas semanas marcadas por las muertes de menores de edad.

Dolor en Córdoba: falleció un niño de 10 años que se cayó de su bicicleta

El suceso ocurrió durante la noche del viernes 19 de septiembre en barrio Los Boulevares, zona norte de la Capital. El menor se precipitó y sufrió una lesión de consideración en el tórax.

Su padre lo llevó inmediatamente al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero. El equipo médico hizo todo lo posible, pero lamentablemente constató el fallecimiento del paciente. El suceso es materia de investigación.